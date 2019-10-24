Ежегодная неделя моды в Екатеринбурге подарила много новостей не только фэшн-журналистам. Оказалось, что уральцы, до этого покупавшие вещи преимущественно в черно-серой гамме, поменяли предпочтения на белый и бежевый. Причем такие цвета выбирают люди около 40 лет, эксперты оценивают это как настоящий прогресс.

Что касается товарных категорий, то самыми популярными остаются толстовки, кроссовки и универсальные вещи - как говорится, и в пир, и в мир. Эта тенденция отмечается еще с 2014 года, когда изменилась потребительская модель поведения. Она становится более осознанной, отмечают эксперты, новый тип клиента точно знает, что хочет, - качественную и оригинальную одежду, которая выделяет его из толпы.

- Если в сегменте "люкс" аудитория стабильна, то в сегменте "премиум" мы практически перестали ввозить базовый гардероб. Сегодня стиль важнее моды. Байер (специалист, закупающий коллекции и партии товаров для торговых компаний) предлагает не одежду, а определенную философию, образ жизни, что особенно важно для поколения Z, которое через четыре года будет приносить 40 процентов прибыли от продажи одежды, - комментирует Анна-Мария Шифрова, член экспертного совета Союза русских байеров.

Еще одним трендом нашего времени стал интерес к новым именам в дизайне, преимущественно российским. Слоган "Носи русское" прочно утвердился даже среди зарубежных байеров. А вот россияне несколько охладели к зарубежным брендам.

- С 2014 года с российскими дизайнерами стало выгодно работать: нет проблем с таможней, валютными скачками. Цены доступны для клиентов, - развивает мысль Шифрова.

Для продвижения отечественных мастеров Союз русских байеров запустил бесплатную программу. Чтобы попасть в нее, достаточно загрузить на портал лукбук (гибрид фотокаталога и сюжетной рекламы с информацией о текстуре, крое, размерах). Эксперты оценят ассортимент, уникальность, качество и т.д. Авторы коллекций, набравшие больше всего баллов за месяц, попадают на показ или на фешен-форум. Впрочем, и остальные не останутся внакладе: выход на сайт имеется у всех профессиональных закупщиков, то есть дизайнер все равно сможет найти партнеров по сбыту.

Эксперты прогнозируют: привычный фешен-рынок скоро рухнет, осталось максимум лет 10-12. Люкс перестанет диктовать моду миру

По мнению байеров, российские мастера очень талантливы, от зарубежных они отстают только технически: к примеру, не всегда могут гарантировать, что сошьют весь заказ из ткани, которая была на дефиле, а не из аналогов. Или пропускают сезон, что выглядит как слабость бренда. В то же время закупщики не советуют закрывать шоурум, если за первый сезон не было продаж - возможно, к торговой марке еще присматриваются, изучают, как она развивается.

То, что стиль становится важнее моды, подтверждает и трансформация магазинов. По словам Анны Мальцевой, имиджмейкера-стилиста с Урала, работающей сейчас в Милане, будущее - за новыми форматами торговли: нишевыми магазинами и концепт-сторами. В первых продаются бренды, актуальные не для всего мира, а для того региона, где они созданы. Сюда относится, к примеру, одежда в этностиле или бонтон (утонченная элегантность современной принцессы). Как правило, для таких товаров характерно высокое качество пошива и тканей, причем потребителю предлагают украсить сумку или кроссовки, как он пожелает, нанести авторский принт на футболку и т.п.

Что касается концептуальных магазинов, то в них могут быть представлены разные бренды и товары, но все в одном стиле: одежда, обувь, аксессуары, музыка, парфюмерия, ювелирные украшения, журналы, даже приглашения в рестораны. Главное - передать определенное настроение, мировоззрение.

- В это сейчас сложно поверить, но привычный фешен-рынок скоро рухнет, осталось максимум лет 10-12. Люкс перестанет диктовать моду миру, исчезнет необходимость в премиуме и массмаркете. Бренды станут менее дорогими, более простыми и доступными, - прогнозирует Анна Мальцева.