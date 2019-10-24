Западносибирская нефтяная провинция, некогда лидировавшая в мировом первенстве по добыче, на глазах истощается. Второе дыхание она может получить, по всей вероятности, только при получении рентабельных инструментов извлечения жидких углеводородов из баженовской свиты пород. Надежда есть: национальный технологический центр "Бажен", сформированный несколько лет назад в Югре, демонстрирует все более успешные результаты. На экспериментальных скважинах накопленная добыча растет, а затраты ощутимо сокращаются. Уже в начале следующего десятилетия мы получим ответ на вопрос, удалось ли большой команде инженеров, ученых, айтишников расколоть крепчайший орешек углеводородных толщ планеты. Если да, то нефти стране хватит еще надолго. Лишь бы в цене она не упала ниже плинтуса.

Нынешний год для баженовской свиты, образованной 145 миллионов лет назад осадочными породами морского дна, можно сказать, юбилейный - 60 лет назад выдающийся советский исследователь Фабиан Гурари выделил бажен как особое гигантское геологическое формирование Западной Сибири. Этот нефтеобразующий, нефтематеринский слой обычно толщиной 20-30 метров, располагается на территории приблизительно 1,2 миллиона квадратных километров. Сюда входит, в частности, преобладающая часть "большой" Тюменской области, а также Омская, Томская, зона восточного Урала. Гурари предположил, что в трещиноватых коллекторах "матки" могут таиться и промышленные залежи нефти. Через считанные годы его прогноз подтвердился, когда с глубины 2840 метров хлынула с мощным дебитом нефть из разведочной скважины Салымского месторождения (Нефтеюганский район). Однако в последующем попытки "взять бажен" устойчивых положительных результатов не дали, и геолого-промысловые предприятия забросили опытные работы с ним как с крайне капризной и бесперспективной структурой.

Результаты экспериментов вселяют оптимизм: удельная стоимость бурения уже упала с 35 до 18 тысяч рублей на тонну, в идеале она достигнет 8 тысяч

На бажен обратили пристальное внимание только в нынешнем десятилетии, когда запасы классических месторождений стали подходить к концу. Для экспериментальной добычи на территории Югры несколько отечественных компаний скооперировались с ведущими иностранными. Последние, владеющие передовыми технологиями, были уверены, что им удастся подобрать ключи к "русскому Баккену" (Bakken - крупнейшая формация месторождений сланцевой нефти в США). Однако с приходом периода санкций и контрсанкций совместные проекты оказались заморожены, партнеры свернули работу на территории РФ.

- По заказу Total мы делали полный анализ керна. Специалисты компании год его изучали и пришли к выводу, что есть-таки резон вкладывать капиталы в разбуривание бажена. Однако французы были вынуждены прервать эксперимент, весьма о том сожалели и с грустью распрощались. Ну а нам остается надеяться на свои силы, - говорит директор Научно-аналитического центра рационального недропользования ХМАО-Югры (НАЦ РН) Александр Шпильман.

Сейчас за Уралом не единственной, но главной площадкой для поиска способов экономически эффективного освоения соблазнительной свиты служит центр "Бажен", созданный при активном содействии федерального и окружного правительств. Компания "Газпром нефть", несущая основные затраты и риски, играет первую скрипку. Она объединила усилия множества структур - коллег по нефтедобыче, геологических, сервисных, исследовательских структур. Тот же НАЦ РН - фундаментальный партнер. В "Газпром нефти" очень довольны и плодами сотрудничества с инжиниринговым центром московского физтеха, чья разработка не имеет мировых аналогов и восхищает даже зарубежных конкурентов. Без использования достижений современной науки, без привлечения светлых голов проект был бы, очевидно, сразу обречен на неудачу. Гендиректор "Бажена" Кирилл Стрижнев приводит любопытный пример. Для скрупулезного изучения всех параметров пород следовало бы пробурить 2160 скважин. Это стоит сумасшедших денег и бесконечно долго. Математическая оптимизация позволила уменьшить число скважин до 33-х.

- На качестве и объеме получаемой информации это не сказывается. Максимальная точность, достоверность данных для нас чрезвычайно важны. 20 скважин мы уже пробурили, в следующем году завершим последние, а в середине 2021-го сможем, думаю, подвести первые итоги, - рассказывает Кирилл Стрижнев.

По словам зампреда правления "Газпром нефти" Вадима Яковлева, каждая скважина является самостоятельным технологическим экспериментом, а результаты вселяют оптимизм. Удельная стоимость бурения в расчете на каждую добытую тонну нефти упала с 35 до 18 тысяч рублей. Компания намерена довести ее через год до 12 тысяч, а в идеале видит расходы на уровне 8000 рублей. Цель понятна - получать устойчивую прибыль.

Работы развернуты на Пальяновской площади Красноленинского месторождения (Октябрьский район Югры). Периодически возникает вопрос: почему именно здесь, а, допустим, не на том же Салыме, где, по данным геологов, шансов получить хорошие притоки намного больше?

- Салым уникален, привлекателен, но он заметно отличается от типовой структуры бажена, тем и "нехорош". Нам нужен некий усредненный шаблон, и Пальян таковым следует признать. Оптимальные технологии для широкого их применения лучше отшлифовать на нем. Тем не менее стандартизировать операции до автоматического повтора не получится, поскольку характеристики бажена всюду отличаются. Буквально в полусотне километров от Пальяновской площади они будут уже несколько иными по пористости, проницаемости, другим показателям. Придется, видимо, непрерывно "подгонять" опробованные технологии под конкретные участки добычи, предварительно каждый раз изучая свойства пород, - раскрывает специфику освоения баженовской свиты Александр Шпильман.

Изучать их оперативно и тщательно позволит создаваемый в автономном округе центр исследований керна - по своим техническим возможностям единственный в стране. Две из пяти лабораторий запущены, к 2021 году центр заработает на полную мощь.

Да, а ради чего все затеяно? Каковы все-таки извлекаемые запасы свиты? До сих пор назвать определенные цифры никто не решается. Геологические запасы "океанские", измеряются триллионами баррелей. Извлечь на поверхность удастся, по разным оценкам, от десятков миллионов до десятков миллиардов тонн. Это похоже на гадание на гуще. Достигнутые технологическим центром "Бажен" результаты позволят выстроить более конкретные прогнозы. Относительно ясно станет к середине следующего десятилетия.

Справка "РГ"

В Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком округах, на юге Тюменской области по сравнению с другими нефтегазовыми регионами наибольшая концентрация нерентабельных месторождений - 74 процента из имеющихся на балансе. Таковы итоги инвентаризации залежей, которые провели эксперты Роснедр. Вместе с тем на сибирских территориях - по отношению ко всей России - находится 61 процент рентабельных месторождений. Всего в РФ 2,7 тысячи месторождений, их совокупные запасы оценены почти в 30 миллиардов тонн.

Между тем

Пилотные проекты разработки бажена реализуются на севере Западной Сибири еще на нескольких площадках. Недавно "Урайнефтегаз", дочернее подразделение "Лукойла", а также институт "КогалымНИПИнефть" на Красноленинском месторождении опробовали высокоскоростной гидроразрыв пласта по технологии HybridFrac - с последовательной закачкой линейного и сшитого гелей. На место беспрецедентных испытаний были доставлены девять насосных установок, мощность двигателей которых в общей сложности составила 22,5 тысячи лошадиных сил. До конца года запланировано проведение аналогичных операций еще на трех скважинах того же месторождения.