На Ямале региональный материнский капитал повысили до 500 тысяч рублей

По полмиллиона рублей смогут получить семьи при рождении третьего и всех последующих детей на Ямале. С этим важным заявлением выступил глава Ямала Дмитрий Артюхов во время рабочего визита в регион министра труда и социальной защиты России Максима Топилина.

Отметим, на сегодня это самая большая выплата в России. Деньги можно потратить на улучшение жилищных условий или лечение любого из членов семьи. Конечно, приобрести или построить жилье можно только на Ямале. Кроме того, на маткапитал можно погасить и ипотеку при условии, что жилье находится на территории округа. 500 тысяч будут выплачиваться не только при рождении, но и усыновлении третьего ребенка и последующих.

- Со следующего года мы серьезно повышаем наш региональный материнский капитал. Сегодня он составляет 350 тысяч рублей, а с 1 января ямальские семьи смогут получить полмиллиона рублей. Это существенный рост. С нового года сертификаты будем выдавать не только на третьего ребенка, но и на всех последующих детей в нашем регионе. Мера перестает быть однократной, и с появлением каждого ребенка в семье региональный маткапитал будет предоставляться вновь. Мы знаем, что на руках у многих ямальских родителей уже есть неиспользованные сертификаты, их около семи тысяч. Они также будут проиндексированы и повышены до 500 тысяч. Убежден, увеличение регионального маткапитала будет хорошим подспорьем для расширения жилищных условий многодетных семей на Ямале. Они должны чувствовать поддержку от государства, - подчеркнул глава региона.

Увеличение маткапитала - лишь одна из мер по поддержке семей на Ямале. "РГ" уже писала, о том, что в регионе нынешним летом по инициативе губернатора Ямала ввели компенсации отдыха многодетным семьям из расчета 1400 рублей на человека в сутки. Компенсируют отдых для того, чтобы семьи смогли выехать за пределы региона. Для ямальцев, живущих в суровых условиях Арктики, когда зимой морозы под 50 градусов, полярная ночь, отдыхать в теплых краях очень важно. При этом если многодетные семьи с Ямала выбирают отдых в пределах России, то они могут воспользоваться еще и льготными билетами на самолет. И это, к слову, тоже одна из инициатив главы Ямала Дмитрия Артюхова. Этим летом в регионе была запущена программа льготного проезда к месту отдыха для многодетных семей. Стоимость авиабилета - 2,5 тысячи рублей в один конец по 28 самым популярным направлениям, выбранным в ходе голосования самими ямальцами. Это решило давнюю проблему, когда таким семьям уехать отдыхать из отдаленных городов и поселков всем вместе считалось непозволительной роскошью. Так, только за билеты на троих детей нужно было выложить 80-90 тысяч рублей, и это не считая цен за путевки и билеты родителей.

И еще один весомый и приятный бонус с недавних пор действует для семей на Ямале. Каждый новорожденный младенец в регионе получает в подарок от губернатора целый комплект вещей, необходимых ему на первые полгода жизни. Как шутят местные жители, чтоб малыш мог ни в чем себе не отказывать.

В списке полезных вещей значатся матрас, простыня, одеяло, несколько пеленок, два комбинезона (зимний и демисезонный), ползунки трех размеров, пять боди, три комбинезона-слипа, три шапочки, подгузники, прорезыватель для зубов и так далее. Всего в перечне - 45 наименований.

На подарочной коробке изображены белые медведи - символ Арктики. Причем коробка сделана с таким учетом, чтобы еще могла послужить и люлькой. Подарки при рождении вручали и раньше. Они были мерой поддержки тундровиков - представителей коренного малочисленного населения. Сейчас коренные северяне получают сразу два подарка. В тундре кочевникам пригодятся оба, магазинов с детской одеждой и принадлежностями там нет.

Еще одна из важных мер поддержки семей, принятых губернатором Ямала в последнее время, - восстановление в правах всех молодых, не дождавшихся своей очереди из-за достижения возраста 36 лет.

- Мы сделали это, чтобы восстановить справедливость. Жилье - это базовый вопрос для молодых семей, - убежден глава Ямала Дмитрий Артюхов. - Государственные программы усилились. Мы планируем обеспечить все молодые семьи жильем, ликвидировать очередь. Вот-вот начнутся мероприятия по денежной компенсации за земельные участки многодетным семьям, так как строительство частного дома влечет для них непомерные расходы. Это достойная денежная компенсация, в ряде случаев - до полутора миллионов рублей. Вместе с федеральными мерами получается хороший ресурс для решения ключевой жилищной проблемы, - заключил глава Ямала Дмитрий Артюхов.

Кроме того, Дмитрий Артюхов уже заявил о том, что многодетных семей, лишившихся права на участок после достижения их детьми совершеннолетия наделят правом получить положенную им землю.