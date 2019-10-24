На Южный Урал завезли колбасу с вирусом АЧС

Челябинское управление Россельхознадзора сообщило о появлении в продаже колбасы с ДНК вируса африканской чумы свиней.

Напомним, для жизни и здоровья людей эта инфекционная болезнь опасности не представляет. Но употреблять в пищу зараженную свинину человек становится переносчиком вируса, а это чревато распространением заразы среди животных.

Информация о колбасе "с сюрпризом" поступила из Калужской области. ДНК вируса нашли в сырье, которое использовали для изготовления продукции, и в готовых изделиях.

В пресс-службе Россельхознадзора подчеркнули, что какая-то часть этой колбасы была списана через инвентаризацию, но есть большая вероятность, что немало ее попало и в магазины. Предпринимаются срочные меры по выявлению остатков продукции - она будет уничтожена.