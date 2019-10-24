На конкурс "Лидеры России" подали заявки уже больше 2000 югорчан

С момента старта заявочной кампании на конкурс лучших управленцев страны "Лидеры России" подано уже больше 150 тысяч заявок из всех регионов России и даже 60 стран мира. Об этом сообщил генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей", руководитель конкурса "Лидеры России" Алексей Комиссаров. До конца заявочной кампании остаются считаные дни.

- Меньше недели осталось до окончания приема заявок на участие в конкурсе управленцев "Лидеры России". На сегодняшний день мы получили 151 586 заявок из всех регионов России. Регистрация закроется 27 октября 2019 года в 23.59. Конкурсантам необходимо заполнить биографическую анкету и записать видеоинтервью. Кроме основного конкурса в этом году можно принять участие в одной из новых дополнительных специализаций: "Здравоохранение", "Наука", "Финансы и технологии", - сообщил Алексей Комиссаров.

28 октября уже начнется дистанционный этап. Участники должны будут пройти ряд тестов на проверку интеллектуальных способностей, общие знания, управленческую готовность и потенциал.

Отметим, югорчане принимают активное участие в третьем сезоне всероссийского конкурса. Вызов лучшим управленцам уже бросили 2236 жителей региона. В их числе Виктор Лучинин из Югорска. В прошлом году он стал полуфиналистом, сейчас перед ним стоит задача выйти в финал, рассказали "РГ" в департаменте общественных и внешних связей Югры.

- Благодаря конкурсу я получил знания, знакомства с новыми интересными людьми, рывок для карьерного развития. Очень запомнился ретест: приблизительно 20 процентов людей, приехавших на полуфинал, возвратились обратно домой. Слишком уж сложная и ответственная стояла задача. Нужно было повторить за четыре часа то, что мы, конкурсанты, делали в течение двух месяцев без перерывов, просто сидя за компьютером. Допустимое отклонение результата - максимум десять процентов. Но я справился. Было очень волнительно, - говорит Виктор Лучинин.

Напомним, губернатор Югры Наталья Комарова в своем аккаунте в Instagram призвала югорчан принять участие в "Лидерах России". Глава региона подчеркнула, что всероссийский конкурс - это возможность раскрыть потенциал, найти опытных наставников, научиться ставить и решать задачи:

- Быть участником конкурса "Лидеры России" - большая ответственность. За вами - будущее Югры, - подчеркнула Наталья Комарова.

Всю информацию о конкурсе лучших управленцев страны можно посмотреть на официальном сайте лидерыроссии.рф.