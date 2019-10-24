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24.10.2019 12:54
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Урале чиновники станут преподавателями

Текст: Константин Балагаев
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Чиновники Уральского федерального округа будут активно участвовать в подготовке кадров для органов власти, которую ведет Уральский институт управления - филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте страны.

Фото: iStock
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К такому решению, сообщили в пресс-службе учебного заведения, пришли члены попечительского совета вуза во главе с полномочным представителем президента в УрФО Николаем Цукановым.

С другой стороны, государственные и муниципальные органы субъектов федерации будут более активно, чем это происходит сегодня, принимать на прохождение производственной практики студентов учебного заведения.

По словам полпреда, попечительский совет должен способствовать расширению возможностей для трудоустройства выпускников.

- Это предполагает сотрудничество с работодателями в течение всего цикла обучения, включая стажировки, селекцию будущих специалистов, их специальную подготовку по отдельным компетенциям, - считает Николай Цуканов. - Такую же практику Институт может использовать и в работе с органами власти.

Власть Работа власти Регионы Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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