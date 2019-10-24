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24.10.2019 14:09
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На Урале сконструируют цифровой ГОК будущего

Текст: Юлия Санатина

В Верхней Пышме представители горнодобывающих и IT-компаний сообща обсуждают вопросы цифровизации отрасли.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
В процессе цифровизации экономики лидируют государственные органы

Горнодобыча справедливо считается одной из самых консервативных отраслей: новые технологии здесь рождаются нечасто и, как правило, не носят революционного характера. Однако, по общему мнению участников форума кардинальные перемены в этой сфере явно назрели и они будут связаны именно с внедрением цифровых технологий. Дело в том, что другие резервы повышения производительности труда практически исчерпаны, к тому же растет себестоимость добычи - месторождений с высоким содержанием полезных элементов в руде почти не осталось.

В то же время внедрение цифровых технологий дает серьезный эффект. Например, как рассказал представитель международной консалтинговой компании Александр Аптекман, проведенная силами специалистов этой фирмы цифровая трансформация горно-обогатительных комбинатов (ГОКов) в разных странах показала, что реально увеличить производство на 13 процентов и снизить затраты на 15.

Во многих российских компаниях такая трансформация тоже уже идет, например, в норильской горно-металлургической компании еще в 2014 году разработали программу, которая включает и цифровизацию производства и управления. Запущен процесс и в уральской горно-металлургической компании - не далее как вчера стартовал проект создания цифровой системы на Учалинском ГОКе.

В течение двух дней специалисты в сфере IT, горные инженеры, управленцы, проектировщики добывающих предприятий обсудят варианты цифровизации горной отрасли и различные аспекты этого процесса. Одним из самых интересных мероприятий форума обещает стать стратегическая сессия "Конструирование цифровых ГОКов", итоги которой - некое обобщенное видение горно-обогатительного комбината будущего - эксперты представят завтра.

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