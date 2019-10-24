Инновационные решения, направленные на обеспечение безопасности на трассах и улицах региона, продемонстрировала Свердловская область на международной выставке "Дорога-2019". Международный дорожный форум впервые проходил в Екатеринбурге. На нем представили экспозиции две с половиной сотни компаний из 50 субъектов России, а также из Швейцарии, Китая и Чехии.

Первый в стране проекционный переход - "зебра", которая не сотрется со временем, будет четко видна в непогоду и в темное время суток благодаря диодной подсветке, - недавно смонтирован на развилке Челябинского и Полевского трактов. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Центральная тема обсуждения в деловой части форума - реализация в регионах национального проекта "Безопасные и качественные дороги". И здесь уральцам тоже было чем поделиться. Предприятия демонстрировали мощную строительную технику, новые смеси для укладки дорожного полотна. А на стенде Свердловской области сосредоточились технологии, необходимые для безопасности движения обычных людей. С уральскими ноу-хау во время обхода выставки познакомился премьер-министр Дмитрий Медведев. Главе российского правительства показали, в частности, первый в стране проекционный переход для пешеходов. "Зебра", которая не сотрется со временем, будет четко видна в непогоду и в темное время суток благодаря диодной подсветке. Интересно, что выставочный экземпляр свет, конечно, излучал, но был не так эффектен, как реальный, действующий вариант, недавно установленный на развилке Челябинского и Полевского трактов.

В Свердловской области в ходе реализации нацпроекта в ближайшие пять лет не менее 20 процентов технологий строительства дорог и организации движения будут инновационными, сообщил губернатор Евгений Куйвашев. И то, что Екатеринбург стал площадкой форума, тоже пойдет Среднему Уралу на пользу: как отметил глава области, "мы получили на выставке новый опыт и знания, чтобы использовать их в развитии дорожной отрасли региона".

- Ситуация на дорогах зависит от двух ключевых факторов. Первый - это надежность и качество строительства дорог и их последующей эксплуатации. Второй - насколько жестко, эффективно соблюдаются правила безопасности дорожного движения, участниками которого являются все граждане нашей страны, - подчеркнул на встрече с участниками выставки Дмитрий Медведев.

Напомним, национальный проект "Безопасные и качественные дороги" запущен в России в нынешнем году. Его главная цель - уменьшить количество погибших и пострадавших на дорогах. У Свердловской области к моменту старта уже были свои наработки: с 2016 года регион участвовал в приоритетном федеральном дорожном проекте. Опыт сказался: в нынешнем году по темпам строительства и реконструкции автотрасс Средний Урал вошел в число лидеров в стране.

- Мы впервые за многие годы успели до снега. И рисков срыва сроков не было. Отремонтировали 130 километров автомобильных дорог. В Екатеринбургской и Нижнетагильской агломерациях доведено до стандарта не менее 50 километров полотна. Остальное - региональные трассы, - пояснил масштаб корреспонденту "РГ" заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев.

Чтобы не снижать набранный темп, уже сейчас ведется работа по подготовке документации для заключения контрактов на ремонт дорог в следующем году

На выполнение поставленных задач было направлено более трех миллиардов рублей, в том числе 1,9 миллиарда из федерального бюджета, 1,1 миллиарда - из казны Свердловской области плюс 83 миллиона вложили Екатеринбург и Нижний Тагил.

Чтобы не снижать набранный темп, уже сейчас ведется работа по подготовке документации для заключения контрактов на ремонт дорог в следующем году. Планируется завершить зимой все предусмотренные законом процедуры - провести тендеры и определить победителей, а с первых теплых дней весны уже начать реальные ремонтные работы. Планы масштабнее нынешних: реконструировать 85 километров региональных трасс и обновить около полусотни улиц в городах Екатеринбургской и Нижнетагильской агломераций.

- Доказано жизнью, что на реализацию планов влияет не столько погода, сколько организация работы в каждом конкретном случае. Хороших результатов добивается только тот регион, где действует слаженная команда во главе с губернатором, - заявил на форуме министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Положительный опыт Свердловской области отмечают не только чиновники. В сентябре проверить уральские дороги приезжали общественники из федерального штаба Общероссийского народного фронта. Команда под руководством модератора площадки "Убитые дороги" Александра Васильева пробивала пробные шурфы на недавно заасфальтированных трассах и оценивала качество укладки полотна. "По сравнению с другими городами страны оценка Екатеринбургу была дана очень высокая", - раскрыл результаты тестирования свердловский активист ОНФ Игорь Русинов.

Быть на высоте столице Урала, можно сказать, на роду написано. На протяжении последних лет город становился площадкой многих международных мероприятий, что неизменно сказывалось и на развитии транспортной инфраструктуры региона, и на стремлении продемонстрировать возможности. В 2023 году в Екатеринбурге пройдет летняя Универсиада, и подготовка к ней, безусловно, положительно отразится и на состоянии дорожной сети Среднего Урала.

- Область готова к активной реализации капиталоемких мероприятий - таких, например, как реконструкция развязки у концерна "Калина". Уже разработана проектная документация для путепровода, который эффективно разведет транспортные потоки. Мы готовы увеличить темп строительства третьего пускового комплекса Екатеринбургской объездной дороги, который свяжет Полевской и Челябинский тракты, темпы реконструкции участка ЕКАД Семь Ключей - Большой Исток и завершить их к началу 2023 года, - пояснил глава регионального минтранса Василий Старков.