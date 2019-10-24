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24.10.2019 08:40
Проект: В регионах

Экономика сближает

Опыт Татарстана в создании ОЭЗ используют в Тюменской области
Текст: Иван Ман (Тюменская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 240(7998)
Небывало тесные партнерские отношения установились между Тюменской областью и Татарстаном. В нынешнем году президент республики Рустам Минниханов уже дважды побывал в западносибирском регионе, и вот недавно ответный визит нанесла тюменская делегация во главе с губернатором Александром Моором. Дежурной фразой об "укреплении экономических, социальных и культурных связей" здесь не обойдешься: солидарными усилиями бизнеса и власти может быть реализован амбициозный проект с многомиллиардной отдачей.

Как известно, и Татарстан, и Тюменская область - передовые субъекты Федерации, на первых позициях по ряду ключевых показателей, и в данном ракурсе близкие соседи. Так, в национальном рейтинге инвестиционного климата они на втором и третьем местах соответственно, причем разница в баллах почти незаметная. Даже по объему внутреннего туризма очень близки и, кстати, в этой сфере также в числе отличников. А в прошлом году Александр Моор, будучи еще главой администрации Тюмени, занял первую строчку национального рейтинга мэров, а вторую - глава Казани Ильсур Метешин.

Каждый регион в чем-то весьма преуспел, накопил уникальный опыт. Понятно, что заимствование лучших практик, запуск совместных проектов на основе общих интересов сторон пойдет всем только на пользу. Недавняя поездка тюменцев в Казань - лишнее тому подтверждение.

Заимствование лучших практик, запуск совместных проектов пойдет обоим регионам только на пользу

Сибиряки побывали на наиболее успешных и перспективных промышленных площадках. Среди них особая экономическая зона (ОЭЗ) "Алабуга" - крупнейшая в России, самый молодой город РФ Иннополис, название которого отражает его инновационные плоть и дух, технополис со столь же говорящим названием "Химград", казанский агропромпарк, индустриальный парк "Мастер" в Набережных Челнах. Пожалуй, главный итог - с управляющей компанией "Алабуга" (пакет акций принадлежит правительству республики) достигнута договоренность о ее участии в содружестве с компанией "Сибур" в создании особой экономической зоны в Тобольске - одном из центров нефтехимии страны. Рустам Минниханов, напомним, познакомился с ним полгода назад. Его впечатлил размах и возможности проекта "ЗапСибНефтехим".

- Первое, что для себя почерпнули, - это богатый опыт создания особых экономических зон, промышленных парков, индустриальных площадок. Мы идем тем же путем и здесь еще раз убедились, что выбрано верное направление. Все позитивные наработки наших коллег возьмем на вооружение, - говорит Александр Моор.

Гостей привлек также опыт формирования общественных пространств, системной организации учебы государственных и муниципальных служащих. По предложению Рустама Минниханова в ближайшее время обменяются деловыми визитами торгово-промышленные палаты. И вообще, расстояние между Тюменью и Казанью в определенном смысле сократится: президент и губернатор предварительно договорились поспособствовать открытию прямого авиасообщения между городами. Как видим, подписанное в июне руководителями двух субъектов Федерации соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве - документ отнюдь не формальный.

Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область
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