В самую шумную ночь 2019 года - 29 июня - выручка кафе, магазинов, банков и сервисов такси в Екатеринбурге увеличилась на 65 процентов. Подсчитав расходы и доходы, организаторы масштабного мероприятия на днях выступили с заявлением: в 2020 году в Уральскую ночь музыки нужно вложить в два раза больше средств - и ждать небывалого "урожая".

За короткое время фестиваль сумел стать настолько ярким событием, что, говорят, билеты на авиарейсы Москва-Екатеринбург в этот день купить было невозможно. Бизнес тоже воодушевлен: три четверти предпринимателей отметили необычайный наплыв клиентов. Таксисты говорили о росте заказов, особенно в ночное время. Банки зафиксировали 25-процентный рост объемов транзакций (операций в банкоматах, платежей в магазинах). В два раза вырос объем трафика мобильного Интернета и на 38 процентов - количество звонков.

По словам менеджеров фестиваля, готовность сотрудничать, стать партнерами мероприятия высказали около половины опрошенных ими предпринимателей. Но понятно, что на одном таланте и энтузиазме участников масштабное общегородское шоу не построишь.

- Нынче Ночь музыки финансировалась отчасти за счет гранта губернатора Свердловской области. В следующем году в смете министерства культуры региона фестиваль будет стоять отдельной строкой - с увеличенным финансированием, - утверждает министр Светлана Учайкина.

Этим летом общая сумма расходов на фестиваль составила около 80 миллионов рублей (23 миллиона - губернаторский грант, остальное вложили партнеры). По сравнению с этими цифрами планы на 2020-й действительно впечатляют.

- Из "стихийного бедствия" мы превращаемся в бренд и работаем на партнерской основе с разными предприятиями и компаниями. Задача - собрать 210-220 миллионов рублей. Это позволит привести хедлайнера мирового масштаба. Будем брать не количеством, а качеством. В 2020 году, например, хотим пригласить Карла Дженкинса - британского композитора и дирижера, - поделился планами директор фестиваля Евгений Горенбург.

Предполагается, что выступления больших звезд соберут много зрителей, а значит, у местного бизнеса увеличится интерес к событию. Расценки для захода партнеров - от 5 до 10 миллионов рублей.

Многие зрители запомнили акции партнеров фестиваля - турфирм, магазинов, банков и операторов связи. И совсем не против расширения сферы платных услуг

Чтобы просчитать всю экономику проекта, было заказано даже серьезное социсследование. Так, по данным фонда "Социум", в этом году фестивальные площадки в столице Урала посетили около 250 тысяч человек, причем аудитория заметно помолодела: 38 процентов составили зрители от 25 до 34 лет, 28 процентов - до 24 лет. А вот доля 35-44-летних сократилась с 35 процентов в 2018 году до 18-ти в нынешнем. Это, кстати, несколько диссонирует с выбором будущих звезд (по словам Горенбурга, помимо 75-летнего Карла Дженкинса организаторы планируют пригласить Андрея Макаревича, Алексея Кортнева, "Песняров", которые отмечают 50-летие создания группы, а также Александру Пахмутову). Большинство зрителей - екатеринбуржцы (213 тысяч), но около 34 тысяч приехали из других городов. Как рассказала директор фонда "Социум" Ольга Рыбакова, пенсионеров и безработных среди гостей фестиваля немного, в основном концерты посещают служащие, специалисты, рабочие. Поп-хиты заинтересовали 67 процентов, рок-музыка - 45, но немало и приверженцев классики - 38 процентов.

Как выяснилось, многие зрители запомнили акции партнеров фестиваля - турфирм, магазинов, банков и операторов связи. И совсем не против расширения сферы платных услуг. Например, 59 процентов опрошенных не отказались бы посетить концерт звезды мирового уровня за деньги, 23 процента готовы прийти на платную площадку караоке, косплей (переодевание в костюмы) заинтересовал 22 процента, а платные фото в костюмах звезд - 15 процентов.

Правда, на вопрос, какие еще платные услуги были бы востребованы во время фестиваля, 21 процент зрителей назвал платный туалет, а три процента - парковку. Но это скорее говорит о явном недостатке бесплатных сервисов. Девять процентов могли бы отдать деньги за фото со звездами, восемь - за доступ в вип-зону. Востребованы также автограф-сессия с артистами и диски выступающих групп. Кроме того, как оказалось, в летний пятничный вечер многие маленькие екатеринбуржцы тусуются вместе с родителями. Поэтому платные услуги для детей нужны большинству зрителей - за них проголосовало 62 процента опрошенных. Востребованы детские комнаты, игровые зоны, шоу аниматоров до 21 часа - городскому бизнесу есть где развернуться. Екатеринбуржцы предлагают также организовать специальные туалеты для малышей, детское питание (не фастфуд!), парковку для колясок. А также лектории, музыкальные мастер-классы, активные игры. Организаторы, по признанию Евгения Горенбурга, просто не в состоянии все это осилить, поэтому ждут, что свободные ниши займет малый бизнес.