В екатеринбургском зоопарке повелся редкий кенгуру

В зоопарк Екатеринбурга завезли двух кустарниковых кенгуру Хагена - годовалого самца Пола и трехлетнюю самку Мэгги. Сейчас они привыкают к вольеру в павильоне с приматами.

Как отмечено в сообщении пресс-службы, из примерно 50 видов кенгуру, населяющих планету, в зоопарках России можно увидеть представителей только 3-4 видов, в европейских - не более десятка. Конкретно этот вид есть только в Москве, Нижнем Новгороде и теперь - в Екатеринбурге. Из зоопарков Европы обзавелся кустарниковым кенгуру Хагена только пражский.

Из-за того, что животное редко где живет в неволе, оно мало изучено.

Эти зверьки гораздо мельче известного рыжего кенгуру. Весят они всего 5-6 килограммов. Длина взрослой особи - 42-60 сантиметров. Хвост, как у крупных сородичей, служит опорой и рулем, но при прыжках втыкается в почву.