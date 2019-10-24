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24.10.2019 15:04
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В екатеринбургском зоопарке повелся редкий кенгуру

Текст: Юлия Мякишева
Фото: Отдел по связям с общественностью екатеринбургского зоопарка Фото: Отдел по связям с общественностью екатеринбургского зоопарка
Фото: Отдел по связям с общественностью екатеринбургского зоопарка

В зоопарк Екатеринбурга завезли двух кустарниковых кенгуру Хагена - годовалого самца Пола и трехлетнюю самку Мэгги. Сейчас они привыкают к вольеру в павильоне с приматами.

Фото: Отдел по связям с общественностью екатеринбургского зоопарка
В зоопарке Екатеринбурга вылупились павлинята

Как отмечено в сообщении пресс-службы, из примерно 50 видов кенгуру, населяющих планету, в зоопарках России можно увидеть представителей только 3-4 видов, в европейских - не более десятка. Конкретно этот вид есть только в Москве, Нижнем Новгороде и теперь - в Екатеринбурге. Из зоопарков Европы обзавелся кустарниковым кенгуру Хагена только пражский.

Из-за того, что животное редко где живет в неволе, оно мало изучено.

Эти зверьки гораздо мельче известного рыжего кенгуру. Весят они всего 5-6 килограммов. Длина взрослой особи - 42-60 сантиметров. Хвост, как у крупных сородичей, служит опорой и рулем, но при прыжках втыкается в почву.

Общество Природа Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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