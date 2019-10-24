- Заседание прошло весьма продуктивно. Доклады содержательные, в них подняты важные для всех нас темы. Мы сверили позиции, обменялись опытом законотворческой работы. Совет - опробованный годами инструмент для взаимодействия, - с удовлетворением отмечает спикер Заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин.
- Наши регионы отличаются друг от друга климатическими зонами, а проблемы у нас одинаковые, - подтверждает слова коллеги председатель Тюменской облдумы Сергей Корепанов. - Важность такого рода встреч бесспорна, в том числе для совершенствования нормативно-правовой базы.
На заседании присутствовали представители молодежных парламентов трех субъектов РФ. Старшие коллеги, в числе которых был депутат Госдумы РФ Владимир Пушкарев, не распрощались с ними после завершения работы Совета, а провели встречу в формате "без галстуков". По словам Сергея Ямкина, состоялся откровенный разговор - непростой, но интересный, о трудовой пассивности части молодых людей, о проблемах начинающих предпринимателей, об экологии Севера.
- Каждый высказал свою позицию, чего мы и добиваемся. Наша задача сегодня - вывести молодежь на диалог, - подчеркивает лидер ямальских депутатов.