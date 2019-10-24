В Салехарде прошло заседание Совета законодателей Тюменской области, Югры и Ямала. Парламентарии обсудили ряд актуальных для регионов вопросов экономического и социального развития. Например, практику законодательного сопровождения инновационного направления бизнеса, формирования особо охраняемых природных территорий при активном освоении промышленниками прежде всего районов Крайнего Севера, а также розничную торговлю спиртным в ракурсе профилактики потребления алкогольной продукции.

Председатель Тюменской облдумы Сергей Корепанов (слева), спикер Заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин (в центре) и председатель Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Борис Хохряков едины во мнении: Совет законодателей - опробованный годами инструмент для взаимодействия. Фото: Пресс-служба Заксобрания ЯНАО

- Заседание прошло весьма продуктивно. Доклады содержательные, в них подняты важные для всех нас темы. Мы сверили позиции, обменялись опытом законотворческой работы. Совет - опробованный годами инструмент для взаимодействия, - с удовлетворением отмечает спикер Заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин.

- Наши регионы отличаются друг от друга климатическими зонами, а проблемы у нас одинаковые, - подтверждает слова коллеги председатель Тюменской облдумы Сергей Корепанов. - Важность такого рода встреч бесспорна, в том числе для совершенствования нормативно-правовой базы.

На заседании присутствовали представители молодежных парламентов трех субъектов РФ. Старшие коллеги, в числе которых был депутат Госдумы РФ Владимир Пушкарев, не распрощались с ними после завершения работы Совета, а провели встречу в формате "без галстуков". По словам Сергея Ямкина, состоялся откровенный разговор - непростой, но интересный, о трудовой пассивности части молодых людей, о проблемах начинающих предпринимателей, об экологии Севера.

- Каждый высказал свою позицию, чего мы и добиваемся. Наша задача сегодня - вывести молодежь на диалог, - подчеркивает лидер ямальских депутатов.