Заключенного курганской колонии заподозрили в призывах к терроризму

В отношении заключенного одной из курганских колоний, который являлся сторонником "ИГИЛ" (международная террористическая организация, запрещенная в РФ), возбуждено уголовное дело. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону.

Осужденному, активному приверженцу радикальных течений, предъявлено обвинение в публичных призывах к террористической деятельности и пропаганде. ФСБ зафиксировала, что заключенный вел регулярные беседы с другими отбывающими наказание.

"Специалист сделал вывод, что в разговорах мужчина оправдывает и обосновывает деятельность запрещенной организации, призывает к участию в вооруженном джихаде, склоняет собеседников к участию в группировке после освобождения из колонии", - рассказали в силовом ведомстве.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205.2 УК РФ "Публичное оправдание терроризма".