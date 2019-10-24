Росгвардия представила системы защиты от взлома банкоматов

Разработчики ведомственного научного центра Росгвардии РФ представили новые технологичные системы безопасности автотранспорта, водителя, а также банкоматов от злоумышленников разных мастей и квалификаций. "АВО", "Шорох", "Свеча", "Туман безопасности" - такие названия носят новинки. Они представлены в рамках XXIII Международной выставки средств обеспечения безопасности государства "INTERPOLITEX-2019", которая проходит в Москве на ВДНХ.

В Росгвардии, выступающей одним из организаторов этого авторитетного международного салона, уверены, что многих автолюбителей заинтересует комплекс защиты транспортного средства от угона "АВО".

Его отличие от всех других противоугонных систем в том, что, помимо информирования хозяина машины о взломе, умная электроника немедленно связывается с ближайшим дежурным центром Росгвардии и вызывает группу быстрого реагирования на место происшествия. При этом, как уверяют разработчики, не важно, где находится автомобиль. Водитель может путешествовать на нем где угодно. Электроника, установленная в автомобиле, в случае необходимости свяжется именно с тем пунктом управления Росгвардии, который обслуживает эту территорию.

По большому счету, это примерно та же схема, которая обеспечивает охрану недвижимости вневедомственной охраной. Только в данном случае еще добавляются функции контроля за несанкционированным запуском мотора, его дистанционного выключения. И неважно, отсоединили угонщики аккумулятор автомобиля или поставили электронные помехи. Система работает на собственной частоте и имеет независимый источник питания, найти который непросто. Кроме того, водитель сам может вызвать наряд с помощью карманного пульта. Этой системой, кстати, уже заинтересовались в Минздраве. С недавнего времени участились нападения на водителей скорой помощи. Как сообщили корреспонденту "РГ" организаторы стенда Росгвардии, уже 2 тысячи карет неотложек оборудованы данной системой.

Еще одна новинка, которую также представили специалисты НИЦ "Охрана" Росгвардии, заинтересует, прежде всего, банкиров. Хотя и простым вкладчикам будет интересно узнать, насколько надежно охраняют их деньги. Специальный комплекс технических средств охраны "Свеча", предназначенный для защиты сейфов и банкоматов от взлома, не даст грабителям взорвать сейф, банковскую ячейку или банкомат. С недавних пор воришкам понравилось по ночам проникать в помещения, где стоят банкоматы, и пытаться его взорвать. Для этого применяют различные взрывчатые смеси, в основном на основе пропана или метана. Газ закачивают внутрь "железного друга" и поджигают бикфордов шнур.

Теперь этот фокус не пройдет. Специальный газоанализатор "Шорох" мгновенно уловит и поймет, что в помещении орудуют бандиты, передаст тревожный сигнал на пульт дежурного и выпустит специальную смесь, которая блокирует любую детонацию. Взрыва не будет. А если грабители надумают вырвать банкомат цепями и увезти его, то еще одна система под названием "Туман безопасности" наполнит помещение таким "сиреневым туманом", что преступникам будет не до песен и не до мультфильмов. "Ежик в тумане" покажется детской сказкой по сравнению с этим туманом. Как сообщили в Росгвардии, только за этот год в стране было предотвращено восемь взломов банкоматов. Благодаря применению новинки, преступность в этом сегменте резко пошла на спад.