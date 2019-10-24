"Роскосмос" по просьбе НАСА перенес запуск грузовика "Прогресс"

"Роскосмос" подтвердил перенос запуска космического грузовика "Прогресс МС-13" к МКС на 1 декабря. Ранее старт планировался на 6 декабря. Однако американская сторона попросила "Роскосмос" перенести запуск на другую дату, чтобы не мешать стыковке американского грузового корабля Dragon, намеченной на 6 декабря.

Корабль Dragon, сделанный компанией Илона Маска SpaceX, планируют отправить к МКС 4 декабря в 20.48 мск. По планам, 6 декабря он приблизится к станции, где его захватит рука-манипулятор и пристыкует к МКС. Специалисты подчеркивают: подобные переносы, чтобы избежать "перехлеста", были и раньше. Причем как со стороны "Роскосмоса", так и НАСА.

В настоящее время Dragon является единственным в мире грузовым космическим кораблем, возвращающим грузы с МКС на Землю.

Сейчас на орбите работают двое россиян - Александр Скворцов и Олег Скрипочка, трое американцев - Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также итальянец Лука Пармитано.