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24.10.2019 21:13
Рубрика: Общество

Погода в доме

Температура в квартире не должна быть ниже 18 C
Текст: Ирина Лозовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 241(7999)
За окном то солнце, то мрак и дождь. В такую капризную погоду особенно важен комфорт дома, в родных стенах. Роспотребнадзор обращает на это особое внимание.

В квартире должно быть не холодно и не жарко. Не влажно и не сухо. При повышенной температуре воздуха снижается физическая и умственная работоспособность. Увеличивается нагрузка на сердце и сосуды. Часто возникают риниты, бронхиты, пневмонии, ангины... Это связано с угнетением иммунной системы.

Фото: esp2k / istock
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Холодно? Есть не только риск подхватить острые респираторные инфекции: обостряются хронические болезни. Низкая влажность негативно влияет на кожу и слизистые оболочки человека - они высыхают. А это позволяет вирусам и бактериям проще проникать в организм. Высокая влажность также ухудшает общее состояние. Кроме того, появляется сырость, серая плесень. Это вызывает аллергические реакции, болезни органов дыхания, бронхиальную астму.

Существуют нормативы, при которых человеку дома комфортно и безопасно: допустимая температура в холодное время года 18-24 градуса, а в теплое - 20-28 градусов. Обеспечение жильцов оптимальными параметрами микроклимата возлагается на коммунальные службы и управляющие компании. За нарушение нормативов может последовать административное наказание.

Но и жильцы обязаны соблюдать эти нормативы. Не оставлять открытыми окна в подъезде в холодное время года. Не демонтировать вентиляционные короба и полотенцесушители. Запрещается самостоятельно срезать или наращивать секции батареи и объединять жилые комнаты с балконами и лоджиями.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор
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