Россия будет поставлять ПО на африканский рынок

Российская компания "Новые облачные технологии" и правительство Демократической Республики Конго при поддержке Минкомсвязи РФ подписали соглашение о сотрудничестве в рамках экономического форума "Россия - Африка" в Сочи. Накануне компания объявила о поставке первых 300 лицензий пакета "МойОфис" правительству Бурунди.

"МойОфис" - российское программное обеспечение для коммуникаций и совместной работы с документами на любых технологических платформах, которое обеспечивает полный контроль над данными на стороне частного бизнеса или государства. Интерфейс офисного пакета полностью переведен на несколько иностранных языков, в том числе на французский, английский и испанский.

Договор с Конго предусматривает возможность передачи республике лицензий офисного пакета "МойОфис", поддержки создания государственных и корпоративных облачных инфраструктур.

"Мы с вами являемся свидетелями значимого для российского сектора ИКТ события: российские продукты начинают выходить на рынки африканских стран, - заявил замглавы Минкомсвязи Михаил Мамонов. - Мы считаем, что Африка с ее темпами роста, стремительно молодеющим населением, опережающим темпом роста городских поселений является очень перспективным рынком".

Замминистра добавил, что этот рынок очень конкурентный, поэтому российским компаниям придется нелегко.

"Мы заинтересованы в использовании российского программного обеспечения "МойОфис", оно обладает высоким уровнем защиты от несанкционированного доступа к данным и гибкими интеграционными возможностями", - прокомментировал в свою очередь советник президента Конго по стратегическим вопросам Видей Чипанда Чиманга.