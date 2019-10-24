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24.10.2019 19:27
Рубрика: Власть

Россия и Африка выступили против валютного шантажа

Текст: Кира Латухина (Сочи)
О важности принципа невмешательства в дела других государств, о недопустимости протекционизма, дискриминации в мировой торговле и валютного шантажа говорится в подписанной по итогам саммита "Россия - Африка" в Сочи декларации. Также стороны договорились координировать усилия в борьбе с терроризмом.

"Результаты совместной работы отражены в итоговой декларации", - сообщил журналистам Владимир Путин. В документе поставлены цели и задачи по развитию российско-африканского сотрудничества во всех его измерениях - в политике, безопасности, экономике и в научно-технической, культурно-гуманитарных сферах, перечислил он.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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В декларации, в частности, говорится, что односторонние санкции в дополнение к ограничительным мерам Совбеза ООН могут подорвать эффективность мер СБ ООН. Подписанты договорились воздерживаться от угрозы силой или ее применения в нарушение Устава ООН и осуждать односторонние военные вмешательства, а также подчеркнули необходимость придерживаться принципа невмешательства во внутренние дела государств и осуждать вмешательство одних государств во внутренние дела других в целях организации свержения легитимных правительств.

В документе прописана договоренность противодействовать попыткам расшатывания архитектуры международно-правовых договоренностей в области контроля над вооружениями, нераспространения ядерного оружия и разоружения. Стороны договорились приложить все возможные усилия для воспрепятствования превращению космоса в арену военной конфронтации и призвали к этому другие государства.

Еще подписанты выступили против протекционизма и дискриминации в мировой торговле и договорились "противодействовать политическому диктату и валютному шантажу при осуществлении международного торгово-экономического сотрудничества, пресекать стремление отдельных стран присвоить себе исключительное право определять целесообразность и допустимые параметры законного взаимодействия между другими странами, а также избегать манипулирования требованиями глобального режима нераспространения в целях оказания давления на неугодные страны и недобросовестной конкуренции".

Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
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Было решено координировать усилия и обмениваться опытом в области борьбы с терроризмом и экстремизмом, а также сотрудничать в сфере информтехнологий, выразив обеспокоенность, что современные информационно-коммуникационные технологии могут использоваться в преступных целях.

Кроме того, в присутствии президентов России и Египта Евразийская экономическая комиссия подписала меморандум о взаимопонимании с комиссией Африканского союза, а правительство РФ и Африканский союз подписали меморандум о взаимопонимании об основах взаимоотношений и сотрудничестве.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Экономический форум "Россия - Африка" в Сочи
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