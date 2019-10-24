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Рубрика: Экономика

Места сбываются

Россия поднялась в рейтинге Всемирного банка
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 241(7999)
Россия поднялась с 31-го на 28-е место в рейтинге Всемирного банка Doing Business 2020. Он отражает простоту регистрации компаний, уплаты налогов, совершения таможенных формальностей и других стандартных бизнес-процедур в одних странах по сравнению с другими.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В рейтинге Россия пока остается лучшей из стран БРИКС, опережает половину стран Европы, находясь между Австрией и Японией. "Но конкуренция, конечно, усиливается, тот же Китай с 46-го места передвинулся на 31-е, нас уже вплотную поджимает, поэтому даже для того, чтобы просто сохранять свои позиции, нам придется очень активно двигаться вперед", - заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Для этого запущен механизм трансформации делового климата - на основе предложений деловых ассоциаций в начале 2019 года утвержден план по устранению избыточных требований, сокращению сроков процедур, созданию новых сервисов, переходу на электронный документооборот и так далее. К 2021 году упростить условия ведения бизнеса должна также запущенная правительством "регуляторная гильотина".

Фото: iStock
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Рейтинг Doing Business не является полным отражением инвестклимата, в частности, не измеряет стабильность регулирования, отметил Орешкин. "Частое изменение условий, низкая предсказуемость, - это то, что сейчас волнует инвесторов больше всего, потому что с процедурами мы справились, теперь нужно справиться со стабильностью", - заключил он.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов отмечает, что рейтинг не учитывает ни коррупцию, ни уголовное давление на бизнес, ни перспективы экономики. "Многие иностранные инвесторы до сих пор спрашивают, какая стратегия у России - оставаться сырьевым государством, и если нет, то за счет чего будете расти? Хотят видеть четкий план по темпам роста экономики", - говорит Титов. По его словам, инвесторам также не нравится слабая защищенность миноритариев - а по этому показателю Россия долгие годы находится на низком месте.

В этом году продвижение в рейтинге России обеспечили сокращение сроков подключения к электросетям (по этому показателю Россия переместилась в рейтинге с 12-го на седьмое место, это самое успешное для нее направление), усиление защиты упомянутых миноритариев, упрощение возврата НДС для надежных налогоплательщиков.

Согласно майскому указу 2012 года, правительство должно было принять меры по улучшению условий предпринимательской деятельности, в результате которых Россия должна была переместиться в рейтинге Всемирного банка со 120-го места (на котором она тогда находилась) до 20-го места в 2018 году.

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин пошутил про место России в Doing Business

Эксперты неоднократно отмечали условность показателей рейтинга. Так, по России они рассчитываются только по Москве и Санкт-Петербургу. По самому "проблемному" для России показателю "Международная торговля" (здесь РФ осталась на 99-м месте, но она находится в "зеленой" зоне, то есть не так далека от лучших практик) экспортные процедуры оцениваются по вывозу стали в Италию, импортные процедуры - по ввозу автозапчастей из Германии. При этом Федеральная таможенная служба неоднократно отмечала, что составители рейтинга не учитывают уже произведенное упрощение процедур и игнорируют, например, тот факт, что размещение в порту экспортного товара за несколько суток до погрузки на судно - это обычная для России практика, независимо от времени, затраченного на таможенное оформление. Кроме того, например, страны ЕС, торгующие преимущественно друг с другом и без таможенных границ, по определению будут занимать первые места по простоте трансграничной торговли.

Как бы то ни было, рейтинг хорош тем, что задает образцы лучших практик. Так, Новая Зеландия, многолетний участник первых мест в рейтинге (и лидер рейтинга 2020), отметилась тем, что там можно открыть бизнес за полдня и для этого достаточно одной процедуры, а в Сингапуре (второе место) на все формальности по оформлению морских грузов уходит всего 10 часов (а в Камеруне - 200 часов).

Из стран постсоветского пространства дальше всех в рейтинге удалось продвинуться Грузии (7-е место), Литве (11-е) и Эстонии (18-е). Из стран Евразийского экономического союза по-прежнему опережает Россию Казахстан (25-е место).

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