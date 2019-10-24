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Россиян атаковал опасный вирус под видом бухгалтерских документов

Текст:   Антон Благовещенский
24.10.2019,  
17:27
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Компания Check Point рассказала об активизации вредоносной программы под названием Pony, которая заражает компьютеры, проникая на них под видом электронных писем, имитирующих бухгалтерские запросы.

Вредоносные файлы с расширением содержались в корреспонденции с темами вида: "Документы сентябрь" или "Закрывающие документы вторник", говорится в сообщении Check Point.

После запуска Pony начинала собирать и отправлять злоумышленникам учетные данные владельцев компьютеров, отслеживать деятельность, устанавливать дополнительное вредоносное программное обеспечение, превращая компьютер в часть ботнета.

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Помимо шпиона Pony, в сентябре также отмечена активность двух криптомайнеров - программ для майнинга криптовалют с использованием мощностей зараженного компьютера. Они получили названия Cryptoloot и XMRing.

Чтобы предотвратить заражение вредоносными программами, необходимо удалять письма от неизвестных отправителей, использовать антивирусы и с осторожностью переходить по ссылкам в сообщениях, даже если отправителем значится друг или близкий человек.

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