В российском Генштабе решают, какие разумные дополнительные силы надо перебросить на Ближний Восток для усиления нашей военной полиции, осваивающей новые маршруты патрулирования в 10-километровой зоне близ сирийско-турецкой границы.

Мирным жителям (в том числе курдам) из населенных пунктов, находящихся в 30-километровой полосе со стороны сирийско-турецкой границы, нет необходимости покидать свои дома. Гарантом их безопасности будут подразделения российской военной полиции и сирийские пограничники, введенные в эти районы согласно Меморандуму, подписанному на этой неделе президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Российские военные полицейские для размещения своих патрулей вправе воспользоваться и брошенными американскими военными базами. Эти опорные пункты хорошо защищены

Как следует из карты, помещенной на сайте Минобороны РФ в минувшую среду, вдоль границы с Турцией сирийцы выставят полтора десятка своих погранпостов. Пять из них будут находиться к западу от зоны турецкой операции в районе населенного пункта Кобани. Еще 10 размесятся к востоку от этой зоны - вдоль границы вплоть до Ирака, в том числе в районах населенных пунктов Дербисия и Дерик.

После принятия Меморандума о взаимопонимании между Россией и Турцией стало совершенно очевидным, что участие нашей страны в решении сирийской проблемы было не только оправданным, но и сыграло решающую роль.

Вот как в разговоре с корреспондентом "РГ" прокомментировал новый расклад сил в ближневосточном государстве директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов:

- Когда Россия по просьбе сирийского руководства ввела в страну свой воинский контингент, звучали опасения: мол, не повторилась бы история с Афганистаном, как бы не истечь на Ближнем Востоке кровью, не потратить впустую огромное количество ресурсов. Произошло ровно обратное. Россия крайне ограниченными силами смогла кардинально переломить ситуацию в пользу центрального правительства и фактически положить конец гражданской войне в Сирии.

Выход оттуда американцев окончательно закрепил за нашей страной статус основного игрока и своего рода верховного арбитра. Это все, безусловно, чрезвычайно неожиданно для Запада и даже для огромного числа наблюдателей у нас. Прозвучит, быть может, несколько высокопарно, но подобный результат - живое подтверждение путинского стратегического расчета. О нем кое-кто любит говорить с усмешкой. Но сейчас, пусть и сквозь зубы, эти скептики вынуждены признать: в Сирии Путин всех переиграл.

В то же время надо отдавать себе отчет в том, что выход в Заевфратье, в курдскую зону и патрулирование 10-километровой полосы, примыкающей к сирийско-турецкой границе, сопряжен с возможными и неожиданностями. Сирия - это, образно говоря, поле боя всех против всех.

Наконец, еще один момент. Он касается того, что по-английски называется "operations other than war", что можно перевести как "мероприятия помимо боевых действий". Основной вызов сейчас в Сирии - это ее восстановление. От нас ждут помощи в возвращении к мирной жизни. Понятно, что полностью брать на себя борьбу с послевоенной разрухой Москва не собирается. Но от решения некоторых проблем в любом случае не уйдем.

Это прежде всего содействие местным саперам в разминировании территорий, дорог и зданий. Помощь в налаживании водоснабжения. Не стоит забывать, что чуть ли не половина сирийских провинций расположена в пустынной и полупустынной местности, вода там - на вес золота.

Все взоры будут обращены к нам. Если хотите, Россия волей-неволей окажется надеждой множества ожиданий. К этому тоже надо быть готовыми. По словам другого военного эксперта Алексея Леонкова, российско-турецкие договоренности можно назвать перехватом инициативы у США.

"Подписание меморандума - в первую очередь, подтверждение того, что американцы пытались навязать Турции взаимоотношения "хозяин - вассал", - сказал корреспонденту "РГ" Леонков. - Российская сторона предложила равные партнерские отношения и конкретные шаги в решении непростого курдского вопроса. К тому же у нас есть хорошие экономические отношения. Все это и подтолкнуло Турцию принять предложения России.

То, что президент Турции Эрдоган приехал к нам, а не в Вашингтон доказывает, в какую сторону сейчас на Ближнем Востоке повернулся флюгер. Мы ведем прозрачную понятную политику в этом регионе и в отличие от американцев не предаем своих союзников. Поэтому на Ближнем Востоке к нашим инициативам прислушиваются и поддерживают".

- В районе бывшей военной базы США Табка на северо-востоке Сирии будет восстановлен аэродром, где будут базироваться наши вертолеты, - убежден эксперт. - Этот аэродром хорош тем, что он стратегически перекрывает весь северо-восток и восток Сирии. Он необходим, чтобы к нашим ребятам из военной полиции, находящимся в патруле вдоль границы, в случае необходимости вовремя могла бы подоспеть помощь с воздуха.

Сейчас на аэродроме Табка ведутся строительно-восстановительные работы, и, думаю, вскоре эта авиабаза станет опорным пунктом, откуда по заявке наших полицейских будут вылетать вертолеты.

- Наша военная полиция оснащена всеми средствами, чтобы в случае непредвиденной ситуации дать отпор, - уверен эксперт. - Наверняка при патрулировании, помимо бронеавтомобилей "Тигр" и "Тайфун", станут использоваться разведывательные беспилотники.

С их помощью проще засечь передвижения группировок, которые в этой зоне не должны находиться. К тому же наши дроны могут вести разведку местности и ночью - как правило, именно в темное время суток начинается перемещение разного рода групп.

Стоит иметь в виду, что все такие операции уже неоднократно отрабатывали в Сирии наши военные.

Российские военные полицейские для размещения своих патрулей вполне могут использовать бывшие военные базы США, оставленные американцами. У данных объектов имеются несомненные плюсы. Брошенные военными США опорные пункты хорошо защищены. Как мне кажется, грех не воспользоваться таким подарком.