Российские туристы устремились в Египет

Бронирование туров в Египет с использованием регулярных авиарейсов (через Каир) в этом году выросло на 20 процентов, рассказали "РГ" представители турбизнеса. Туристы готовы после самолета еще и преодолеть пустыню на пути к побережью Красного моря.

Пока туристов в Египет возят только на регулярных рейсах из Москвы в Каир. Фото: РИА Новости.

Накануне президент России Владимир Путин в Сочи провел переговоры с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси. Официально о принятых решениях не сообщалось, но пресс-секретарь российского президента рассказал, что переговоры прошли конструктивно и обе стороны заинтересованы в скором решении вопроса о возобновлении чартеров непосредственно на курорты. Решение прекратить авиасообщение с Египтом было принято в октябре 2015 года после теракта на борту самолета "Когалымавиа". В начале 2018 года открыли регулярные рейсы из Москвы в Каир.

После открытия чартерного авиасообщения с египетскими курортами потребуется от недели до 10 дней, чтобы сформировать туристические программы

"По опыту потребуется от недели до 10 дней, чтобы сформировать турпрограммы по Египту после открытия чартерного сообщения", - считает гендиректор "Пегас Туристик" Анна Подгорная.

Пока даже при отсутствии прямых чартерных перевозок спрос на курорты Красного моря растет. Египет входит в Топ-5 наиболее востребованных стран на предстоящий зимний сезон, отметили в компании Tez Tour.

Пока основная альтернатива Египту - Объединенные Арабские Эмираты. По данным сервиса Biletix, объем бронирований билетов в ОАЭ в этом году вырос по сравнению с прошлым на 30 процентов. Дело в том, что средний чек снизился на 35 процентов - туристы ищут привлекательные предложения. После открытия чартеров Египет явно будет в их числе.

Сейчас стоимость пакетного тура в Египет на Новый год на двоих в отеле 4 звезды по системе "все включено" начинается от 37 тысяч рублей. "Пятерка" обойдется от 40 тысяч рублей.