Оргкомитеты летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже, представили новый логотип соревнований.

В первоначальном варианте французы использовали хорошо узнаваемый образ - Эйфелеву башню. Но потом организаторы решили попробовать нестандартный подход. Теперь эмблема представляет собой круглую золотую медаль с изображенным белой краской пламенем. В нем также можно увидеть лицо женщины с золотыми волосами. Это Марианна - один из символов Французской Республики.

- Логотип, имеющий форму и цвет самой красивой медали из всех, выражает одну из основных ценностей спорта: стремление к совершенству, - говорится в сообщении на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Отметим также, что впервые логотип Олимпиады и Паралимпиады будет единым.