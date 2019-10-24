Сбербанк прокомментировал информацию об утечке данных клиентов

Сбербанк опровергает информацию о продаже в даркнете новой базы данных его клиентов. Об утечке сообщил "Коммерсант". По информации издания, продавец утверждает, что база формируется с 2015 года и обновляется еженедельно.

"В объявлении говорится, что база содержит порядка миллиона строк с полными данными (паспорт, прописка, адреса проживания, телефоны, счета, сумма остатка или задолженности) клиентов банка, имеющих кредиты или кредитные карты, - пишет "Коммерсант". - Данные продаются в любом объеме, а покупатель может даже назвать интересующие его критерии, по которым будет сформирована выборка, например по региону, сумме на карте или размеру долга".

Необычным довеском к этим данным является запись последнего разговора клиента с кол-центром банка, которую при желании предлагает предоставить продавец, утверждает издание.

"В Сбербанке и его дочерних компаниях таких утечек персональных данных клиентов не было", - сообщил представитель Сбербанка.