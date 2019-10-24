Сборная России поднялась на пять позиций и расположилась на 37-м месте в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

Лучший результат с июня 2016 года, когда россияне занимали 29-ю строчку, команда Станислава Черчесова показала благодаря двум победам в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года. В октябре наша сборная дома с крупным счетом обыграла шотландцев (4:0) и на выезде разгромила команду Кипра (5:0), досрочно завоевав путевку в финальную часть Евро-2020.

Лидером рейтинга ФИФА остается Бельгия - соперник сборной России по отборочному турниру. Далее идут Франция, Бразилия и Англия. На пятую строчку поднялась команда Уругвая, поменявшись местами с Португалией.

Напомним, что в марте россияне уже проиграли бельгийцам в гостях (1:3). Ответная встреча состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге.