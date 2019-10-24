Сечин назвал Саудовскую Аравию "хрупким" поставщиком

Односторонние действия США оказывают серьезное негативное влияние на мировую экономику и ведут к потере взаимного доверия, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на XII Евразийском экономическом форуме в Вероне.

По его словам, США уже остались единственным регулятором на глобальном рынке нефти. Раньше говорили, что таких регуляторов три: США, Россия и Саудовская Аравия. "Сегодня на рынке остался только один регулятор - США. И это нужно воспринимать как данность", - сказал он.

По его словам, у других участников рынка нет иного выбора, кроме как отстаивать собственные интересы в режиме конкурентной борьбы, - то есть выстраивать работу вокруг той структуры рынка, которая сложилась.

"Недавние события показали, что к категории так называемых "хрупких" поставщиков можно отнести уже не только традиционную "пятерку" стран (Иран, Венесуэла, Ливия, Ирак, Нигерия), но и Саудовскую Аравию", - подчеркнул Игорь Сечин.