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24.10.2019 14:37
Рубрика: Экономика

Сечин: Россия остается надежным поставщиком энергоресурсов в Европу

Текст: Елена Березина (Верона)
Россия - крупнейший и самый надежный поставщик энергоресурсов в Европу, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на XII Евразийском экономическом форуме в Вероне.
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

"Реализуемая Россией стратегия по развитию энергетических мостов в Евразии способствует усилению евразийских связей и укреплению стабильности. Так, по сравнению с 2015 годом поставки нефти и нефтепродуктов из России в Европу увеличились на 7%, в Китай - на 60%, в Индию - в 13 раз, - сообщил он в своем выступлении. - Для Европы длительный процесс энергетической трансформации будет сопровождаться сокращением собственной добычи нефти, и в этой связи необходимо решить задачу обеспечения бесперебойных поставок".

Фото: istock
Сечин: Спрос на нефть будет расти

Он напомнил, что еще в 1960-х годах США прилагали усилия, чтобы не допустить поставок российского газа в Европу и развития энергетического сотрудничества между СССР и европейскими государствами. "Тогда Европа проявила твердость и обеспечила себе энергетическую безопасность на десятилетия. Россия была и остается крупнейшим и самым надежным поставщиком энергоресурсов в Европу и имеет все рыночные возможности сохранить этот статус", - отметил Сечин.

По его словам, навязывание американской повестки на глобальных рынках приводит к негативным последствиям для конечного потребителя, в том числе европейского.

Так, цена прекращения поставок через Ормузский пролив, через который на мировые рынки поставляется нефть Саудовской Аравии, Ирана, Ирака, Кувейта, Катара, ОАЭ - миллиард долларов в сутки. Стоимость недобытой нефти в Саудовской Аравии в результате нападения дронов - 300 миллионов долларов в сутки (почти 2 миллиарда долларов в неделю), привёл цифры Сечин.

Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Нефть и газ Роснефть
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