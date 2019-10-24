Сечин: Спрос на нефть будет расти

Спрос на нефть к 2040 году вырастет минимум на 10 процентов. С таким прогнозом на XII Евразийском экономическом форуме в Вероне выступил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Доля нефти в мировом энергобалансе снизится до 30 процентов к 2040 году, однако сам "спрос на нефть за этот период увеличится не менее чем на 10 процентов", сказал Сечин.

Нефтедобывающим компаниям в итоге придется увеличить нефтедобычу в мире на 30 миллионов баррелей в сутки.

Несмотря на меняющуюся структуру мирового энергобаланса, возобновляемая энергетика не сможет заменить традиционные источники энергии, считает Игорь Сечин.

"Ключевыми ресурсами для решения этой задачи в долгосрочной перспективе останутся нефть и газ. "Зеленая" энергетика, несмотря на ряд достоинств, не сможет обеспечить растущие потребности общества в энергоресурсах. Низкая рентабельность, огромные субсидии и нестабильность поставок делают это невозможным", - заявил Игорь Сечин.

Такое же мнение в своем выступлении высказала президент Eni Эмма Марчегалья.