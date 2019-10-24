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24.10.2019 17:59
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

"Шагаем по великому пути": Стремительный взлет Китая

Ху Цзиньтао:

- Объявляю 29-е Олимпийские игры в Пекине открытыми!

Об этом в Китае мечтали очень давно. В этот исторический момент люди плакали от счастья. За 16 дней Олимпиады, Китай завоевал 100 медалей и впервые вышел на первое место в мире по количеству золотых наград.

Китай воспрял духом и устремился вперед с невероятной скоростью! В 2010 году ВВП страны превысил 40 трлн юаней. Китай стал второй экономикой мира.

За 30 с небольшим лет ВВП Китая увеличился более, чем в 20 раз. Во всем мире внимательно следили за китайской скоростью.

Секретом такого стремительного взлета стал упорный труд сотен миллионов китайцев.

Цинхай-Тибетская железная дорога протяженностью около двух тысяч километров была открыта 1 июля 2006 года. Она соединила Цинхай-Тибетское нагорье с остальной частью страны и стала первой железной дорогой на "Крыше мира". Строительство длилось около шести лет. Были задействованы сотни тысяч человек. Несмотря на все трудности, сложный географический ландшафт и непростые погодные условия, они совершили настоящее чудо.

"Плоское озеро в высокогорном ущелье". Так назвали еще один проект, позволивший воплотить мечту в реальность. Плотина Санься или "три ущелья" стала самым крупным в мире гидроэнергетическим узлом. Чтобы построить ГЭС, переселили около миллиона 300 тысяч человек. Им было непросто уехать с земли, где жили многие поколения их предков.

Жань Инфу, участник программы переселения в рамках строительства плотины Санься:

- Дорогие односельчане, мы уезжаем с нашей малой родины ради процветания всей нашей страны! Все мы родились здесь и всем нам сейчас непросто. Но мы не должны покидать эти места с тяжелым сердцем. Думайте о возрождении нашей страны, о процветании родины!

Сегодня, видя это великолепное сооружение, китайцы вспоминают великий подвиг тех сотен тысяч людей, благодаря которым стала возможным реализация проекта.

К исполнению еще одной мечты - об освоении космоса, - в Китае приступили в 1956 году. Упорная работа многих поколений позволила воплотить ее в реальность.

Ян Ливэй, первый китайский космонавт:

- Приветствуем всех жителей нашей планеты!

Сентябрь 2008 года. Шэньчжоу-7. Первый выход китайского тайконавта в открытый космос

Я вышел в открытый космос. Чувствую себя хорошо.

Июнь 2013-го года. Шэньчжоу-10. Первый космический урок

Посмотрите! В ней вы можете увидеть мое перевернутое изображение.

Так Китай стал общепризнанной космической державой!

Компании СМИ Медиакорпорация Китая РГ-Видео
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