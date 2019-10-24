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24.10.2019 09:29
Рубрика: В мире

СМИ США объяснили, почему российские С-400 являются "убийцей ВВС"

Текст: Игорь Дунаевский

Разработчики российского зенитно-ракетного комплекса С-400 взяли все лучшее от системы-предшественника С-300, что позволило создать еще более гибкое и смертоносное оружие, настоящего "убийцу ВВС". К такому выводу пришел американский журнал The National Interest, проанализировавший эволюцию различных версий системы С-300 и возможности С-400.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Партнеры США выстроились в очередь за С-400

Одной из ключевых особенностей С-400 названа способность запуска сразу четырех видов ракет с разной массой и возможностями. Это "делает систему более гибкой" и позволяет ей закрывать сразу "несколько слоев противовоздушной обороны".

"Широкими возможностями против практически любых воздушных целей" отличается радар С-400. Наконец, комплекс получился достаточно мобильным.

В результате, как констатирует издание, даже несмотря на угрозы санкций США, за комплексом в очереди стоят покупатели со всего мира, включая Индию и Китай.

В мире США
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