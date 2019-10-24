Союзное государство выступило за проект ВСМ от Петербурга до Гамбурга

Европейцы не желают признавать сам факт существования интеграционных объединений на евразийском континенте помимо Европейского союза. Об этом в своем выступлении на XII Евразийском экономическом форуме в Вероне заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

"Это было продиктовано разными причинами, в том числе и нежеланием признавать интересы России как системообразующей нации на евразийском континенте", - отметил он.

Рапота напомнил мюнхенскую речь президента РФ Владимира Путина в 2007 году, суть которой свелась к тому, что нельзя игнорировать интересы России. "Это был не просто крик души, это было отражение того общественного запроса, который существовал в РФ, и не только внутреннего, но и международного. Подтверждением этого может служить то, что активизировались интеграционные процессы в рамках ШОС, ЕАЭС, БРИКС и других организаций, - сказал он. - И тем не менее признать наличие этих объединений и выстраивать с ними какие-то системные отношения у европейского сообщества как не было, так и нет до сих пор. Хотя иногда возникают такие идеи о создании единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока. Со стороны нашего интеграционного объединения, если говорить словам президента Беларуси Александра Лукашенко, создать интеграцию интеграций, никаких практических откликов со стороны ЕС как не было, так и нет. И это, к сожалению, печальная реальность".

В рамках Союзного государства видят решение проблемы в том, чтобы предлагать крупные, серьезные проекты, которые бы объединяли усилия всех участников процесса как на Востоке, так и на Западе для решения какой-то единой общей задачи.

"Энергетика является одним из таких крупных проектов. Следующим проектом должен стать транспорт, инфраструктура - это то, чему мы еще не уделяем достаточного внимания. Россия, говоря словами классиков, буквально беременна тем, чтобы разразиться проектами в высокоскоростном железнодорожном транспорте. Есть несколько проектов, Союзное государство предложило один из них "Санкт-Петербург - Минск", а дальше в Европу на Гамбург", - заявил госсекретарь.