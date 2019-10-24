Сомнолог рассказал, как справиться с сонным параличом

Ученые считают, что с недугом сталкивается семь процентов населения Земли. Соннный паралич или ступор - распространенное расстройство сна. Оно возникает в промежутке между сном и бодрствованием или в момент пробуждения. Человек внезапно просыпается, но при этом не может пошевелиться.

Причины паралича - стресс, бессонница, нарушение режима дня, прием психотропных веществ, наследственные факторы, психиатрические нарушения, а также расстройства на гормональном уровне.

Ступор проходит в течение нескольких минут. Пока остальное тело не двигается, человек может двигать глазами. Со временем возвращается мимика, и можно погримасничать, помигать, паралич уйдет легче.

- На стадии сна у людей наблюдается сильная активность клеток мозга и отсутствие мышечного тонуса. Все двигательные нейроны в спинном мозге отключаются, предотвращая таким образом движения. И если человек в этот момент просыпается, он не может пошевелиться. У многих в этот момент случаются визуальные и слуховые галлюцинации, - рассказал aif.ru президент Российского общества сомнологов, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов.

Такое происходит при нарушении регуляции цикла сон-бодрствование.

Вызвать ступор может нарколепсия - заболевание, при котором человек ощущает чрезмерную сонливость в течение дня или неконтролируемый мгновенный сон в течение дня и внезапную мышечную слабость.

Врач отметил, что бывает обратный процесс. Человек может рассмеяться и буквально упасть и уснуть. Или испугаться и уснуть. Попасть в такую ситуации может быть опасно, поэтому причину нарушения найти стоит. Также лучше наладить режим дня, заняться расслабляющей гимнастикой, исключить спиртное и переутомление.