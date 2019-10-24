Состояние богатейшей женщины России составило 1,2 миллиарда долларов

Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список богатейших женщин России по версии журнала Forbes. Ее состояние в 2019 году достигло 1,2 миллиарда долларов.

Как сообщают СМИ, жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова сейчас много работает за границей - в частности, выпускает сыр поместье на юго-востоке Великобритании.

После нее в списке богатейших женщин идет директор интернет-магазина одежды Wildberries Татьяна Бакальчук с состоянием в один миллиард долларов. На третьем месте Татьяна Ковальчук (600 миллионов долларов), совладелица компании "Большой дом 9", контролирующей 32,3 процента крупнейшего российского страховщика - группы "Согаз".

Татьяна Ковальчук на третьем месте сместила Елену Рыболовлеву, бывшую супругу миллиардера Дмитрия Рыболовлева. В этом году та опустилась на четвертое место.

Годом ранее на этом месте находилась основной владелец авиакомпаний "Сибирь" и "Глобус" (входят в группу компаний S7) Наталия Филева, погибшая в начале года в авиакатастрофе в Германии.

На пятом месте расположилась член совета директоров "Прогресс капитала" и бывший акционер завода "Лебедянский" Ольга Белявцева с состоянием в 550 миллионов долларов.