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24.10.2019 10:25
Рубрика: Спорт

Спасший команду Василевский стал первой звездой дня в НХЛ

Текст: Максим Домчев
Российский голкипер "Тампы-Бэй" Андрей Василевский признан первой звездой очередного игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ.
Фото: AP Photo/Chris O'Meara Фото: AP Photo/Chris O'Meara
Фото: AP Photo/Chris O'Meara
Фото: AP
Александр Овечкин помог "Вашингтону" победить "Чикаго" в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата встречались "Тампа-Бэй" и "Питтсбург". Главный тренер "молний" Джон Купер, не слишком довольный стартом сезона, перевел главную звезду команды россиянина Никиту Кучерова в третье звено. Однако это не помешало россиянину набрать дежурный балл за результативность - он сделал голевую передачу Алексу Киллорну. Вторым ассистентом стал еще один хоккеист из России - Михаил Сергачев.

Больше россияне результативными действиями не отметились. Матч завершился победой "Тампы-Бэй" - 3:2, а героем встречи стал голкипер Андрей Василевский. Он отразил 37 бросков по своим воротам, а на последней секунде совершил суперспасение, не позволив "пингвинам" сравнять счет.

Именно российский голкипер был признан первой звездой игрового дня.

В другом матче "Оттатва" переиграла "Детройт" - 5:2. В составе победителей голевой передачей отметился Евгений Наместников.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ
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