Спасший команду Василевский стал первой звездой дня в НХЛ

Российский голкипер "Тампы-Бэй" Андрей Василевский признан первой звездой очередного игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ.

В очередном матче регулярного чемпионата встречались "Тампа-Бэй" и "Питтсбург". Главный тренер "молний" Джон Купер, не слишком довольный стартом сезона, перевел главную звезду команды россиянина Никиту Кучерова в третье звено. Однако это не помешало россиянину набрать дежурный балл за результативность - он сделал голевую передачу Алексу Киллорну. Вторым ассистентом стал еще один хоккеист из России - Михаил Сергачев.

Больше россияне результативными действиями не отметились. Матч завершился победой "Тампы-Бэй" - 3:2, а героем встречи стал голкипер Андрей Василевский. Он отразил 37 бросков по своим воротам, а на последней секунде совершил суперспасение, не позволив "пингвинам" сравнять счет.

Именно российский голкипер был признан первой звездой игрового дня.

В другом матче "Оттатва" переиграла "Детройт" - 5:2. В составе победителей голевой передачей отметился Евгений Наместников.