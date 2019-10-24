США наказали фирмы Панамы и Кипра за перевозку нефти из Венесуэлы на Кубу

Власти США ввели санкции против четырех логистических компаний, зарегистрированных на Кипре и в Панаме, за перевозку венесуэльской нефти на Кубу.

Под новые санкции США попала кипрская компания Caroil Transport Marine Ltd., панамскте Trocana World Inc., Tovase Development Corp, Bluelane Overseas SA. Танкеры этих компаний были замечены США в перевозке нефтепродуктов из Венесуэлы на Кубу, за что теперь все американские активы этих компаний заморожены, а любые сделки с ними запрещены.

"США продолжают принимать меры против незаконного правительства Николаса Мадуро, а также его зарубежных спонсоров. Венесуэльская нефть должна принадлежать венесуэльскому народу, а не использоваться для укрепления позиций диктаторских правительств", - заявил глава минфина США Стивен Мнучин.

Таким образом американцы вновь подтвердили свою приверженность сознательному ухудшению экономико-социальной ситуации в странах с неугодными им режимами. При этом, как обычно, в Вашингтоне прикрываются мнимой "заботой о страдающих народах".

Хотя, например, в случае той же Кубы население испытывает реальные проблемы именно из-за таких шагов американской администрации - ведь перебои с топливом на кубинском рынке устроили отнюдь не власти Острова свободы, а именно "радеющие" за простых кубинцев США. Теперь благодаря такой "заботе" общественный транспорт на Кубе из-за дефицита топлива ходит с перебоями, а водители обычных автомобилей были вынуждены проводить часы в очередях на заправку.