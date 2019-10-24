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Рубрика: В мире

США наказали фирмы Панамы и Кипра за перевозку нефти из Венесуэлы на Кубу

Текст: Сергей Новиков (Гавана)

Власти США ввели санкции против четырех логистических компаний, зарегистрированных на Кипре и в Панаме, за перевозку венесуэльской нефти на Кубу.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
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Под новые санкции США попала кипрская компания Caroil Transport Marine Ltd., панамскте Trocana World Inc., Tovase Development Corp, Bluelane Overseas SA. Танкеры этих компаний были замечены США в перевозке нефтепродуктов из Венесуэлы на Кубу, за что теперь все американские активы этих компаний заморожены, а любые сделки с ними запрещены.

"США продолжают принимать меры против незаконного правительства Николаса Мадуро, а также его зарубежных спонсоров. Венесуэльская нефть должна принадлежать венесуэльскому народу, а не использоваться для укрепления позиций диктаторских правительств", - заявил глава минфина США Стивен Мнучин.

Таким образом американцы вновь подтвердили свою приверженность сознательному ухудшению экономико-социальной ситуации в странах с неугодными им режимами. При этом, как обычно, в Вашингтоне прикрываются мнимой "заботой о страдающих народах".

Хотя, например, в случае той же Кубы население испытывает реальные проблемы именно из-за таких шагов американской администрации - ведь перебои с топливом на кубинском рынке устроили отнюдь не власти Острова свободы, а именно "радеющие" за простых кубинцев США. Теперь благодаря такой "заботе" общественный транспорт на Кубе из-за дефицита топлива ходит с перебоями, а водители обычных автомобилей были вынуждены проводить часы в очередях на заправку.

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