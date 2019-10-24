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24.10.2019 20:31
Рубрика: В мире

Не мытьем, так катаньем

США не оставляют попыток купить Гренландию
Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 241(7999)
Таяние льдов за Полярным кругом и навязчивое желание прибрать к рукам больший кусок "Арктического пирога" не дает покоя Вашингтону. Несмотря на категорический отказ Дании рассматривать "абсурдную" идею президента Дональда Трампа о покупке Гренландии, Белый дом, похоже, не оставляет попыток добиться поставленной стратегической задачи не мытьем, так катаньем.

Как сообщила газета The Wall Street Journal, десант высокопоставленных американских чиновников высадился на принадлежащем Дании крупнейшем острове в мире. Точнее - пока еще принадлежащим. Ведь тщательный анализ состава вашингтонской делегации недвусмысленно указывает на ее весьма серьезный настрой. В частности, в Гренландию прибыл Ульрих Брехбюль - высокопоставленный представитель госдепартамента и доверенное лицо Трампа. По данным американского журнала Foreign Policy, этот госдеповец также является "ключевым помощником главы внешнеполитического ведомства Майкла Помпео" и его статус в американской внешнеполитической иерархии не стоит недооценивать.

В 2020 году США планируют восстановить свое дипломатическое присутствие в Гренландии

Компанию Брехбюлю в ходе поездки в Гренландию составили неназванные представители Совета национальной безопасности США и Пентагона. Официально на повестке дня стоит вопрос поддержки со стороны Вашингтона местных проектов в области образования, инноваций и бизнеса. Вот только заявленные темы для переговоров как-то не очень вяжутся с Пентагоном и СНБ. С другой стороны, Ульрих Брехбюль прямо заявил, что в рамках поездки Соединенные Штаты рассчитывают на учет своих интересов в сфере безопасности и обороны.

Фото: Reuters
Зачем Трампу Гренландия

В том, что интересы эти далеко идущие, сомневаться не приходится. Особенно в свете ранее озвученных, но пока не реализованных планов Трампа приобрести Гренландию. Ранее из-за резко негативной реакции Копенгагена на эту "креативную идею" нынешний хозяин Белого дома отменил свой визит в Данию. Теперь, похоже, Трамп решил действовать более тонкими методами. Так, в 2020 году США планируют восстановить свое дипломатическое присутствие в Гренландии и открыть в городе Нуук консульство, в задачи войдет "развитие более глубоких отношений с официальными лицами и обществом Гренландии". Кстати, военное присутствие американцев на этой территории сохраняется перманентно со времен окончания Второй мировой войны и представлено самым северным объектом Пентагона - авиабазой Туле.

К военно-дипломатическим планам Вашингтона "развить более глубокие отношения" со стратегически расположенным островом сами гренландцы относятся с нескрываемым подозрением. Тем не менее остров уже посетил адмирал Береговой охраны США Карл Лео Шульц. Ожидался, но пока не состоялся визит главы госдепартамента Майка Помпео. Посол США в Дании Карла Сэндс приезжала в Гренландию несколько раз. Она обсуждала усиление присутствия США в Арктике, а также детально знакомилась с местными проектами по добыче редкоземельных и стратегически важных для Пентагона металлов.

В мире США В мире Европа Дания
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