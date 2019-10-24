США не оставляют попыток купить Гренландию

Как сообщила газета The Wall Street Journal, десант высокопоставленных американских чиновников высадился на принадлежащем Дании крупнейшем острове в мире. Точнее - пока еще принадлежащим. Ведь тщательный анализ состава вашингтонской делегации недвусмысленно указывает на ее весьма серьезный настрой. В частности, в Гренландию прибыл Ульрих Брехбюль - высокопоставленный представитель госдепартамента и доверенное лицо Трампа. По данным американского журнала Foreign Policy, этот госдеповец также является "ключевым помощником главы внешнеполитического ведомства Майкла Помпео" и его статус в американской внешнеполитической иерархии не стоит недооценивать.
Компанию Брехбюлю в ходе поездки в Гренландию составили неназванные представители Совета национальной безопасности США и Пентагона. Официально на повестке дня стоит вопрос поддержки со стороны Вашингтона местных проектов в области образования, инноваций и бизнеса. Вот только заявленные темы для переговоров как-то не очень вяжутся с Пентагоном и СНБ. С другой стороны, Ульрих Брехбюль прямо заявил, что в рамках поездки Соединенные Штаты рассчитывают на учет своих интересов в сфере безопасности и обороны.
В том, что интересы эти далеко идущие, сомневаться не приходится. Особенно в свете ранее озвученных, но пока не реализованных планов Трампа приобрести Гренландию. Ранее из-за резко негативной реакции Копенгагена на эту "креативную идею" нынешний хозяин Белого дома отменил свой визит в Данию. Теперь, похоже, Трамп решил действовать более тонкими методами. Так, в 2020 году США планируют восстановить свое дипломатическое присутствие в Гренландии и открыть в городе Нуук консульство, в задачи войдет "развитие более глубоких отношений с официальными лицами и обществом Гренландии". Кстати, военное присутствие американцев на этой территории сохраняется перманентно со времен окончания Второй мировой войны и представлено самым северным объектом Пентагона - авиабазой Туле.
К военно-дипломатическим планам Вашингтона "развить более глубокие отношения" со стратегически расположенным островом сами гренландцы относятся с нескрываемым подозрением. Тем не менее остров уже посетил адмирал Береговой охраны США Карл Лео Шульц. Ожидался, но пока не состоялся визит главы госдепартамента Майка Помпео. Посол США в Дании Карла Сэндс приезжала в Гренландию несколько раз. Она обсуждала усиление присутствия США в Арктике, а также детально знакомилась с местными проектами по добыче редкоземельных и стратегически важных для Пентагона металлов.