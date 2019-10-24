Сторонники Франко собрались у кладбища Мингоррубио

У входа на кладбище Мингоррубио под Мадридом в настоящий момент собираются сторонники испанского диктатора Франсиско Франко, чтобы проводить его в последний путь. Они ждут вертолет, который должен доставить по воздуху гроб из пантеона в Долине павших под Мадридом.

Вопрос перезахоронения Франко обсуждается в Испании не первый год. Сейчас премьер-министр Педро Санчес решил осуществить это в преддверии парламентских выборов, назначенных на 10 ноября.

У кладбища Мингоррубио собралось уже несколько сотен человек и постоянно прибывают новые. Многие несут знамена Испании. Активист раздает календари с Франко. Периодически собравшиеся начинают скандировать "Вива, Франко!". Пожилая чета держит плакат "Спасибо, Франко".

Район оцеплен полицией.