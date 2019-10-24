Трамп по ошибке заявил о строительстве стены в центральном штате

Президент США Дональд Трамп заявил о строительстве пограничной стены в штате Колорадо, который не примыкает к американо-мексиканской границе. Казус произошел в среду во время выступления главы Белого дома на конференции в Питтсбурге (штат Пенсильвания).

Обращаясь к слушателям, Трамп заявил, что намерен одержать победу на выборах в граничащем с Мексикой штате Нью-Мексико, потому что местные жители хотят безопасности на своей границе. "Мы строим стену на границе Нью-Мексико. Мы строим стену в Колорадо. Мы строим красивую, большую стену, которая действительно эффективна, которую нельзя перелезть и нельзя подкопать", - цитирует ТАСС американского лидера. Он также подчеркнул, что стена строится в Техасе, но не строится в центральном Канзасе. Однако и его жители ощутят пользу от пограничных стен, убежден Трамп.

Штат Колорадо расположен севернее Нью-Мексико на западе центральной части США. Американские власти ранее не сообщали о строительстве в этом штате каких-либо пограничных стен. Однако часть заграждения возводится вдоль реки Колорадо, в штате Аризона.

Строительство пограничной стены было главным обещанием предвыборной кампании Трампа 2016 года. Возведение стены является частью его жесткой иммиграционной политики - центральной в его программе на переизбрание в 2020 году. По мнению главы Белого дома, стена необходима, чтобы сдержать нелегальную иммиграцию и остановить незаконный оборот наркотиков через южную границу США.