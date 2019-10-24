Три четверти россиян мечтают о подработках

Три четверти россиян, 78 процентов, хотели бы подрабатывать, помимо основной деятельности. Это выяснили эксперты портала Работа.ру в ходе опроса, в котором приняло участие 1700 работников и 300 работодателей (результаты есть в "РГ").

18 процентов не хотели бы подрабатывать, остальные в основном отмечают, что у них просто нет на это времени. При этом 38 процентов опрошенных уже подрабатывают, 40 процентов не имеют дополнительной деятельности, а у 22 процентов нет постоянной работы

Среди тех, кто уже имеют дополнительную занятость, а с ней - источник дохода, больше половины, 55 процентов, констатировали, что вынуждены подрабатывать, так как им не хватает зарплаты на основной работе. 21 проценту зарплаты хватает, но и дополнительный доход им не лишний. Девять процентов получают удовольствие от подработки, пять процентов - дополнительный опыт по своей профессии. По два процента респондентов объяснили наличие подработки тем, что хотели бы сменить специальность и на подработках постепенно набираются опыта, и тем, что опасаются увольнения с основной работы.

Кстати, работодатели в основном готовы закрывать глаза на подработки подчиненных: 64 процента относятся к этому нейтрально. 23 процента - даже положительно. И только 13 процентов недовольны.

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