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24.10.2019 15:05
Рубрика: В мире

Ученые объяснили, чем диабет во время беременности опасен для ребенка

Текст: Нива Миракян (Рим)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Итальянские ученые из римского отделения института Cattolica del Sacro Cuore и педиатрического фонда Gemelli пришли к неожиданному выводу: гестационный диабет может повлиять на когнитивные способности ребенка, включая последующие поколения, передает Universo mamma.

Фото: pixabay.com
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Как выяснилось, это связано с тем, что высокие уровни глюкозы нарушают метаболизм, что приводит к уменьшению пластичности мозга плода и когнитивному дефициту. Эксперты также выразили озабоченность тем, что данные патологии могут передаваться через поколения.

В последнее время гестационный сахарный диабет стал одним из наиболее распространенных осложнений беременности по всему миру. Оказывается, проблема заключается главным образом в том, что устойчивость к инсулину у будущей мамы в основном появляется из-за избыточного веса и отсутствия активности.

Избежать возникновения подобного дефицита, по мнению ученых, может помочь ведение правильного образа жизни. В частности, в качестве главной превентивной меры предлагается делать специальный комплекс упражнений для беременных, который должен в обязательном порядке прописать квалифицированный специалист.

В мире Европа Италия Общество Наука Общество Семья и дети
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