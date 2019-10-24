Украинских депутатов проверят на полиграфе

Скандал разгорелся в комитете Рады по финансам, налоговой и таможенной политике, члены которого - представители партии "Слуга народа" - провалили законопроект о новых принципах оценки жилья, который подавался их же фракцией как антикоррупционный. Коллеги тут же публично обвинили их в коррупции - якобы каждый, кто голосовал против одобрения законопроекта, получил за это по 30 тысяч долларов. По этим заявлениям Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) возбудила против двенадцати депутатов производство по подозрению в коррупции. А в офисе президента Украины (ОПУ) предложили народным избранникам доказывать истинность своих обвинений, равно как и невиновность, с помощью детектора лжи: такой совет из Японии дал им сам Зеленский.
Неформальный лидер группы "обвиняемых" Александр Дубинский с радостью согласился на эту процедуру. В итоге глава пропрезидентской фракции Давид Арахамия, примкнувший к "обвинителям", также не мог отказаться от проверки. Опрос на полиграфе в прямом эфире пока прошел только Дубинский. Он остался доволен результатом - полиграфолог не нашел в его ответах подтверждения коррупционных помыслов. Опрос Арахамии отложили по техническим причинам - не были подготовлены индивидуальные вопросы. Трансляцию опроса Дубинского, который и сам популярный видеоблогер, посмотрели несколько сотен тысяч украинцев.
Следует пояснить, что опрос на полиграфе по местному законодательству не является процессуальным действием и не принимается судами как доказательство, поскольку подготовленному человеку, привыкшему много и регулярно врать, несложно обмануть аппарат. Поэтому такой способ разрешения конфликта во фракции многим наблюдателям показался странным, хотя и не новым: сдача анализов, детектор лжи и прочие манипуляции применяются в местной политике давно в целях личного пиара. Вот и сейчас близкий к бизнесмену Игорю Коломойскому публицист Дубинский повысил свою узнаваемость. А вопрос, получал ли он 30 тысяч за свое голосование, сам по себе забылся. Дурной пример оказался заразительным. О готовности пройти через полиграф сообщили уже с десяток депутатов, даже те, к которым пока нет претензий.
Зато стал явным раскол в правящей фракции, которая, по мнению украинских СМИ, состоит минимум из трех независимых центров принятия решений. Так, в описанном выше конфликте оказались замешанными люди Коломойского - двенадцать обвиняемых в коррупции депутатов так или иначе связывают с олигархом. Противостоят им условные "грантоеды" - депутаты, близкие к западным посольствам и фондам, а также к олигарху Виктору Пинчуку и его партнеру Джорджу Соросу. Самая крупная фракция во фракции "Слуги народа", впрочем, пока сохраняет нейтралитет и ориентируется только на Зеленского - их около 60 человек, это выходцы из "95-го квартала", земляки и знакомые главы государства.