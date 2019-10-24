Украинских депутатов проверят на полиграфе

В отсутствие президента Украины Владимира Зеленского, отправившегося в Японию, главными поставщиками новостей стали депутаты президентской фракции в Верховной раде: они обвиняют друг друга в коррупции, а истинность своих утверждений проверяют с помощью полиграфа. Этот процесс переродился в главное политическое шоу страны, скандальное и бессмысленное, за которым осталось малозаметным, что однопартийное большинство раскололось на несколько враждующих группировок. И минимум одну из них Зеленский не контролирует совершенно.

Скандал разгорелся в комитете Рады по финансам, налоговой и таможенной политике, члены которого - представители партии "Слуга народа" - провалили законопроект о новых принципах оценки жилья, который подавался их же фракцией как антикоррупционный. Коллеги тут же публично обвинили их в коррупции - якобы каждый, кто голосовал против одобрения законопроекта, получил за это по 30 тысяч долларов. По этим заявлениям Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) возбудила против двенадцати депутатов производство по подозрению в коррупции. А в офисе президента Украины (ОПУ) предложили народным избранникам доказывать истинность своих обвинений, равно как и невиновность, с помощью детектора лжи: такой совет из Японии дал им сам Зеленский.

Неформальный лидер группы "обвиняемых" Александр Дубинский с радостью согласился на эту процедуру. В итоге глава пропрезидентской фракции Давид Арахамия, примкнувший к "обвинителям", также не мог отказаться от проверки. Опрос на полиграфе в прямом эфире пока прошел только Дубинский. Он остался доволен результатом - полиграфолог не нашел в его ответах подтверждения коррупционных помыслов. Опрос Арахамии отложили по техническим причинам - не были подготовлены индивидуальные вопросы. Трансляцию опроса Дубинского, который и сам популярный видеоблогер, посмотрели несколько сотен тысяч украинцев.

Опрос на полиграфе по украинским законам не является процессуальным действием

Следует пояснить, что опрос на полиграфе по местному законодательству не является процессуальным действием и не принимается судами как доказательство, поскольку подготовленному человеку, привыкшему много и регулярно врать, несложно обмануть аппарат. Поэтому такой способ разрешения конфликта во фракции многим наблюдателям показался странным, хотя и не новым: сдача анализов, детектор лжи и прочие манипуляции применяются в местной политике давно в целях личного пиара. Вот и сейчас близкий к бизнесмену Игорю Коломойскому публицист Дубинский повысил свою узнаваемость. А вопрос, получал ли он 30 тысяч за свое голосование, сам по себе забылся. Дурной пример оказался заразительным. О готовности пройти через полиграф сообщили уже с десяток депутатов, даже те, к которым пока нет претензий.

Зато стал явным раскол в правящей фракции, которая, по мнению украинских СМИ, состоит минимум из трех независимых центров принятия решений. Так, в описанном выше конфликте оказались замешанными люди Коломойского - двенадцать обвиняемых в коррупции депутатов так или иначе связывают с олигархом. Противостоят им условные "грантоеды" - депутаты, близкие к западным посольствам и фондам, а также к олигарху Виктору Пинчуку и его партнеру Джорджу Соросу. Самая крупная фракция во фракции "Слуги народа", впрочем, пока сохраняет нейтралитет и ориентируется только на Зеленского - их около 60 человек, это выходцы из "95-го квартала", земляки и знакомые главы государства.