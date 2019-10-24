Украину признали самой бедной страной в Европе

Аналитическая компания Growth from Knowledge составила рейтинг европейских стран по покупательной способности населения в 2019 году. По данным экспертов, под покупательской способностью понимается доход населения после вычета налогов и благотворительных взносов. В эту сумму входят пособия, получаемые от государства. Речь идет о деньгах, которые люди тратят на еду, жилье, услуги, развлечения, покупки и отдых.

Первое место в рейтинге занял Лихтенштейн с покупательной способностью на душу населения в 67,5 тысячи евро. Эта сумма в 4,5 раза превышает средний показатель по Европе. Второе и третье место заняли Швейцария (42 тысячи евро) и Люксембург (35 тысяч евро), пишет РИА Новости.

Замыкают список Молдавия, Косово и Украина. На Украине, занявшей самое последнее место, покупательная способность составляет 1,8 тысячи евро.

Покупательную способность россиян авторы рейтинга не оценивали.