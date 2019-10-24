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24.10.2019 17:37
Рубрика: Спорт

Столичные дерби

В 14-м туре пройдут сразу два суперматча: ЦСКА - "Динамо" и "Локомотив" - "Спартак"
Текст: Артур Нанян
В пятницу матчем "Рубин" - "Урал" стартует программа 14-го тура российской Премьер-лиги (РПЛ). Его главные встречи состоятся в воскресенье: ЦСКА примет "Динамо", а "Локомотив" сыграет на своем поле со "Спартаком".
В первом дерби сезона между ЦСКА и "Локомотивом" победу одержали армейцы - 1:0. Фото: Михаил Синицын В первом дерби сезона между ЦСКА и "Локомотивом" победу одержали армейцы - 1:0. Фото: Михаил Синицын
В первом дерби сезона между ЦСКА и "Локомотивом" победу одержали армейцы - 1:0. Фото: Михаил Синицын

Столичные дерби имеют огромное значение не только из-за истории противостояний, но и распределения мест в турнирной таблице. Так вышло, что на данный момент армейцы и "железнодорожники" борются за "золото", а их следующие соперники находятся в нижней части таблицы. Но стоит тому же "Спартаку" одержать пару побед, как "красно-белые" могут взлететь сразу на несколько строчек. То же самое касается и динамовцев.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Спартак" не смог выиграть у "Рубина" в дебютном матче Тедеско

Матч с "Локомотивом" станет первым серьезным испытанием для нового главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско. Встречу с "Рубином" (0:0) в расчет брать не стоит, поскольку перед ней команда провела при Тедеско лишь пару занятий. А вот перед игрой в Черкизово у немецко-итальянского специалиста было больше времени на подготовку.

Другой вопрос, что противостоять "красно-белым" будет один из лидеров нашего чемпионата. "Локомотив" сейчас находится в отличной форме. На неделе команда Юрия Семина на равных билась в Италии с "Ювентусом" и едва не обыграла его (1:2). Спартаковцам остается надеяться, что "железнодорожники" подойдут к воскресенью слегка уставшими. Да и травм у вице-чемпионов страны хватает.

Если говорить о статистике, то здесь в последнее время команды идут на равных: в предыдущих десяти встречах в Премьер-лиге каждый из клубов одержал по три победы, еще четыре матча завершились вничью.

Ну а букмекеры отдают предпочтение "Локомотиву". Эксперты принимают ставки на победу "железнодорожников" с расчетом 1 к 2,05, спартаковцев - 1 к 3,85.

Нелегко определить фаворита и во втором дерби. Хотя казалось бы: ЦСКА идет на пятом месте в таблице и отстает от лидеров лишь на три очка. В то же время "Динамо" занимает предпоследнюю строчку и не может победить в чемпионате с конца августа.

Но, во-первых, у "бело-голубых" недавно сменился тренер. В дебютной встрече при Кирилле Новикове москвичи достойно смотрелись против "Краснодара" и набрали одно очко (1:1). Во-вторых, по составу "Динамо" ничуть не уступает ЦСКА. А в чем-то даже превосходит соперника. Наконец, армейцы в последнее время чуть сдали: в предыдущих двух поединках в Премьер-лиге команда набрала лишь один балл.

Фото: РИА Новости.
"Зенит" проиграл в гостях РБ "Лейпциг"

Статистика встреч также говорит не в пользу "красно-синих". В последний раз ЦСКА обыгрывал "Динамо" в 2016 году. С тех пор между клубами состоялось четыре матча. В трех из них были зафиксирована ничья, а в одном сильнее оказались "бело-голубые".

Любопытная встреча состоится в Самаре, где в гости к "Крыльям Советов" приедет чемпион страны "Зенит". Команда Миодрага Божовича набрала хорошую форму. Благодаря трем победам подряд самарцы поднялись на шестое место. К слову, в предстоящей игре руководить хозяевами будет помощник Божовича Войо Чалов. А сам черногорец будет отбывать пятиматчевую дисквалификацию (два из них - условно) за поведение в концовке поединка с "Оренбургом" в 13-м туре.

Где будем смотреть

25 октября, пятница, " Матч Премьер"

19.20 "Рубин" - "Урал". Прямая трансляция.

26 октября, суббота, "Матч ТВ"

16.25 "Ахмат" - "Арсенал". Прямая трансляция.

"Матч Премьер"

13.55 "Тамбов" - "Уфа". Прямая трансляция.

18.55 "Ростов" - "Сочи". Прямая трансляция.

27 октября, воскресенье, "Матч ТВ"

16.25 "Локомотив" - "Спартак". Прямая трансляция.

"Матч Премьер"

13.50 "Крылья Советов" - "Зенит". Прямая трансляция.

15.55 ЦСКА - "Динамо". Прямая трансляция.

18.55 "Краснодар" - "Оренбург". Прямая трансляция.

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