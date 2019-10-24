В Бангладеш 16 человек приговорены к смерти за убийство девушки

Суд в Бангладеш приговорил 16 человек к смертной казни за убийство ученицы медресе Нусрат Джахан Рафи. Девушка обвинила директора учебного заведения в домогательствах, за что поплатилась жизнью.

Молодую женщину убили в апреле в небольшом городке под названием Фени - в 160 километрах от Дакки, передает телеканал BBC.

Жестокая расправа над девушкой, который было всего 19 лет, шокировала страну и спровоцировала массовые протесты. Местный суд рассмотрел дело в сжатые сроки и вынес суровый приговор всем виновным. Примечательно, что среди осужденных значатся две однокурсницы жертвы.