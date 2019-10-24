В Болгарии пожилую пациентку забыли в томографе на несколько часов

В Болгарии проверят лечебные учреждения на предмет безопасности после случая с томографом для 70-летней пациентки. Медсестра забыла больную на шесть часов в аппарате, процедура на котором была назначена по указанию лечащего врача, сообщает газета "Дума".

По данным главного врача больницы в городе Павликени Великотырновской области, в настоящее время готовятся документы на увольнение медсестры, нарушившей регламент использования томографа. Этот случай вызвал большой общественный резонанс. Люди возмущаются отношением персонала к больным. В тоже время надеются, что инцидент не станет причиной закрытия учреждения специальной комиссией.

Ситуация вокруг ставшей известной во всей Болгарии больнице развивалась следующим образом. Пенсионерка Асенка Христова обратилась за помощью с подозрением на пневмонию. Ей было назначено обследование на томографе. Когда спустя долгое время женщина не вернулась домой, родственники забили тревогу и даже обратились в полицию. Стражи порядка нашли даму в закрытом кабинете внутри томографа. К счастью, здоровье бабушки не пострадало.

Ранее лаборант не нарушала предписаний, пояснили в лечебном учреждении в Павликени. От нее потребовали подробного отчета о своих действиях во время дежурства. Во избежание подобных случаев в будущем томограф снабдили звуковым сигналом об окончании сеанса.