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24.10.2019 11:37

В детсадах Чебоксар ввели новые технологии питания

Текст: Сергей Кирсанов
В столице Чувашии продолжается активная работа по переоснащению пищевых блоков детских дошкольных учреждений.
Фото: Николай Хижняк/РИА Новости Фото: Николай Хижняк/РИА Новости
Фото: Николай Хижняк/РИА Новости

Модернизированное кухонное оборудование уже получили 12 детских садов Чебоксар: №№ 50, 108, 112, 117, 128, 133, 141, 146, 158, 163, 167 и 180.

В общей сложности в 2019 году на обновление пищеблоков выделено более 20 миллионов рублей из республиканского и местного бюджетов. Для сравнения эта сумма почти в 5 раз превышает показатель 2017 года, когда власти города начали модернизацию оснащения детсадов.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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По решению правительства Чувашии до конца года еще 103 учреждения получат новое оборудование. На новые технологии питания должны быть переведены все детские сады.

В рамках проводимой работы в дошкольных учреждениях также заменена электропроводка, системы вентиляции, горячего и холодного водоснабжения. Заменены напольные и настенные покрытия, технологическое оборудование.

Между тем

В 146 школах разных городов и районов Чувашии стартовал проект "Цифровая школа". Его целью является повышение успеваемости детей по математике с 5 по 9 классы и организация усиленной подготовки к экзаменационным срезам - Всероссийских проверочных работ (ВПР) и государственной итоговой аттестации в 9 классе (ОГЭ). Ученики классов, вошедших в проект, будут осваивать предмет по смешанной методике, в которой к классическим урокам добавлены регулярные занятия в компьютерном классе на цифровой образовательной платформе.

Каждый ребенок будет заниматься по индивидуальной траектории на основании результатов прохождения заданий. В проекте участвуют 256 педагогов, все они прошли повышение квалификации по методикам проведения цифровых уроков и внедрению новых элементов в образовательный процесс. По словам министра образования и молодежной политики Чувашии Сергея Кудряшова, одним из главных преимуществ образовательной платформы является то, что продукт рассчитан на каждого отдельного ребенка, а педагоги получают возможность провести урок на более высоком уровне.

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