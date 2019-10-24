В детсадах Чебоксар ввели новые технологии питания

В столице Чувашии продолжается активная работа по переоснащению пищевых блоков детских дошкольных учреждений.

Модернизированное кухонное оборудование уже получили 12 детских садов Чебоксар: №№ 50, 108, 112, 117, 128, 133, 141, 146, 158, 163, 167 и 180.

В общей сложности в 2019 году на обновление пищеблоков выделено более 20 миллионов рублей из республиканского и местного бюджетов. Для сравнения эта сумма почти в 5 раз превышает показатель 2017 года, когда власти города начали модернизацию оснащения детсадов.

По решению правительства Чувашии до конца года еще 103 учреждения получат новое оборудование. На новые технологии питания должны быть переведены все детские сады.

В рамках проводимой работы в дошкольных учреждениях также заменена электропроводка, системы вентиляции, горячего и холодного водоснабжения. Заменены напольные и настенные покрытия, технологическое оборудование.

Между тем

В 146 школах разных городов и районов Чувашии стартовал проект "Цифровая школа". Его целью является повышение успеваемости детей по математике с 5 по 9 классы и организация усиленной подготовки к экзаменационным срезам - Всероссийских проверочных работ (ВПР) и государственной итоговой аттестации в 9 классе (ОГЭ). Ученики классов, вошедших в проект, будут осваивать предмет по смешанной методике, в которой к классическим урокам добавлены регулярные занятия в компьютерном классе на цифровой образовательной платформе.

Каждый ребенок будет заниматься по индивидуальной траектории на основании результатов прохождения заданий. В проекте участвуют 256 педагогов, все они прошли повышение квалификации по методикам проведения цифровых уроков и внедрению новых элементов в образовательный процесс. По словам министра образования и молодежной политики Чувашии Сергея Кудряшова, одним из главных преимуществ образовательной платформы является то, что продукт рассчитан на каждого отдельного ребенка, а педагоги получают возможность провести урок на более высоком уровне.