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24.10.2019 20:34
Рубрика: В мире
Проект: РГ-Медиа

Испания разделена

В "Долине Павших" эксгумировали тело Франсиско Франко
Текст: Константин Волков, Юрий Когалов ( Мадрид - Москва)
Российская газета - Федеральный выпуск № 241(7999)
Порядка двухсот поклонников испанского диктатора Франсиско Франко собрались 24 октября у входа на кладбище Мингоррубио под Мадридом, чтобы проводить каудильо. Я ожидал увидеть многотысячную толпу, зря, что ли, добирался в Мадрид из Барселоны ночным поездом, а потом мерз утром, потому что в Барселоне еще почти лето, а в Мадриде в конце октября по ночам только +6 градусов. Но возле кладбища я увидел лишь несколько сотен человек, причем большая часть собравшихся оказались пожилыми людьми. Некоторые мужчины были очень стильно одеты по моде времен Франко, в длинных пальто и беретах на седых волосах. Присутствовало и несколько человек в франкистских пилотках, светло-зеленых, с ремешком под подбородок и свисающей кисточкой на витом шнурке. Один из них даже высказал мне претензию за съемку. "Уважайте частную жизнь!" - недовольно крикнул он. Также в толпе оказались испанские ультраправые, густо татуированные, в черной одежде.

Народ начал собираться в Мингоррубио еще с девяти утра, хотя белый вертолет с надписью Respublica привез гроб с останками каудильо из пантеона в "Долине Павших" только после полудня. Собравшиеся все это время поддерживали боевой дух криками "Вива, Франко" и "Вива, Эспанья". В соснах вокруг неистово орали потревоженные птицы.

Собравшихся у входа не пустили на кладбище, но к ним вышел священник, встал на скамейку и прочел заупокойную молитву

Пожилые мужчина и женщина в первых рядах держали лозунг с надписью "Спасибо, Франко". В какой-то момент в небе появились два орла. "Смотрите, смотрите, - закричали собравшиеся, - это неспроста! Орел был на флаге Франко!"

Фото: Emilio Naranjo/Pool via REUTERS
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Многие, чтобы попасть в Мингоррубио проехали несколько сотен километров. Добирались своим ходом - сначала до Мадрида на поезде, а потом - полчаса на автобусе. "Что привело вас сюда?" - спросил я у женщины с букетом красных и желтых, в цвет флага Испании, цветов. "При Франко была сильная страна, безо всякого сепаратизма, не воровали, люди чувствовали себя защищенными", - ответила она и крикнула на всякий случай: "Вива, Франко!" - на тот случай, если я снимаю наш разговор на камеру.

Собравшихся у входа не пустили на кладбище, но к ним вышел священник, встал на скамейку и прочел заупокойную молитву. После нее как-то неожиданно перешли к политической повестке.

"Каталония, что Каталония?! Нет сепаратистам, вива единая Эспанья!" - прокричала пронзительно женщина на инвалидной коляске с огромным франкистским флагом, который прикрепили к коляске как к тачанке, и остальные подхватили: "Каталония - это Испания!" Особенно старался молодой человек, забравшийся на горку на детской площадке.

Неожиданно послышался восторженный гул - это приехал подполковник Антонио Техеро Молина, небольшой старичок, похожий на Пиночета. Это он в 1981 году попытался реставрировать диктатуру в Испании, хотя и неудачно. Но собравшиеся в Мингоррубио его попытку не забыли и кинулись с восторгами, да так, что полиции пришлось создать вокруг полковника живой щит.

Полицейские оцепили все пространство вокруг кладбища. Я не успел получить аккредитацию и попытался проникнуть к могиле обходными тропками через лес. Но на каждой тропинке стоял полицейский, который вежливо, но твердо разворачивал назад. "Вон там ваше место, - говорил он, показывая на толпу, скандирующую "Вива, Франко!" Так я стал франкистом поневоле.

Эксгумацией диктатора из его могилы в мемориальном комплексе "Долина павших" и перезахоронением останков рядом с его супругой Кармен Поло на кладбище Мингоррубио правительство пиренейского королевства окончательно перевернуло эту страницу истории страны. По крайней мере, на это рассчитывает и.о премьера Педро Санчес. Вскрытие могилы прошло по плану, без каких-либо инцидентов. На церемонию допустили только 22 члена семьи Франко. Также на ней была исполняющая обязанности министра юстиции Долорес Дельгадо как официальный представитель правительства, настоятель бенедиктинского монастыря, в ведении которого находится "Долина Павших", коронер (на случай, если гроб был сильно поврежден и его пришлось менять) и несколько рабочих, которым предстояло поднять 1,5-тонную надгробную плиту.

Имена последних тщательно скрывают. Впрочем, имена тех, кто хоронил Франко в 1975 году, тоже были засекречены. Известно лишь, что это были лучшие специалисты того времени и двое из них до сих пор живы. Правда, несколько дней назад у входа в мемориальный комплекс был замечен фургон одной из компаний, занимающихся изготовлением надгробий, и таким образом широкой общественности стало понятным, кого привлекли для вскрытия могилы. В итоге владельцы фирмы получили множество телефонных звонков с угрозами от ультраправых и были вынуждены обратиться с жалобой в правоохранительные органы.

Фото: iStock
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По решению семьи, гроб, несмотря на некоторые повреждения, решили не менять. Останки Франко покоятся в запаянном цинковом ящике, который был помещен в деревянный гроб. Дельгадо как главный юрист королевства со своей стороны подтвердила, что прах принадлежит генералиссимусу, однако самого тела она так и не увидела и основывалась лишь на заключении, сделанном в 1975 году тогдашним главой минюста Хосе Мария Санчес-Вентурой.

Гроб с телом диктатора потомки Франко вынесли из базилики на руках. Он был покрыт полотнищем с семейным гербом, поскольку власти запретили использовать для этого флаг Испании. Тем не менее один из потомков привез с собой тот самый флаг, которым был накрыт гроб во время похорон 44 года назад. Затем при помощи катафалка останки подвезли к вертолету Super Puma ВВС Испании. Сопровождать гроб могли лишь Дельгадо и один из внуков Франко - Франсис.

Остальные родственники отправились на Мингоррубио на машинах. На месте прошла поминальная служба. Ее провел священник Рамон Техеро, между прочим, сын подполковника Антонио Техеро Молина, одного из лидеров неудавшегося военного переворота 1981 года, когда франкисты пытались вернуть в стране диктаторский режим (провал путча окончательно ознаменовал переход Испании к демократии).

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