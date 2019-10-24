В ФРГ ущерб от санкций составил более 100 млрд долларов

В Германии оценили ущерб от антироссийской санкционной политики. Немецкие предприятия за период действия ограничительных мер потеряли около 100 миллиардов долларов.

Депутат от партии "Альтернатива для Германии", член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт рассказал, что его фракция настойчиво требует пересмотреть политику рестрикций в отношении Москвы, передает "Известия". По словам законодателя, парламентарии настаивают на необходимости компенсировать издержки местному бизнесу.

"По инициативе нашей фракции рассматривается вопрос о возмещении ущерба малым и средним предприятиям, который они понесли в результате санкционной политики", - заявил политик.

Впрочем, предложение "Альтернативы для Германии" вряд ли найдет одобрение в бундестаге. Партия находится в оппозиции и в настоящий момент не сможет обеспечить необходимое количество голосов для его принятия.