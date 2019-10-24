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24.10.2019 15:31
Рубрика: Происшествия

В Генпрокуратуре назвали число осужденных за оскорбление госсимволов

Текст: Иван Егоров
В этом году 34 человека были признаны судами виновными в оскорблении госсимволов. Об этом в четверг сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной на видеоканале надзорного ведомства "Эфир".
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Он уточнил, что полиция за девять месяцев составила 56 протоколов об административных правонарушениях, касающихся оскорбления госсимволов. При этом 34 человека суды признали виновными, 13 дел было прекращено, еще 9 - рассматривают.

По словам Куренного, с момента вступления в силу закона в марте Генпрокуратура направила в Роскомнадзор 44 требования о принятии мер по удалению сведений, оскорбляющих госсимволы, и ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим такую информацию. Из них 42 касались оскорблений государственного флага, 24 - герба России.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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При этом Куренной пояснил, что речь идет не о том, что теперь недопустима критика власти и, например, личная переписка в Сети не может стать основанием для наказания. Это касается информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность.

Характерный признак здесь - нецензурная брань, порнография, непристойные выражения, жесты, изображения и другие запрещенные к публичному демонстрированию образы. Просто некультурная форма подачи под запрет не попадает. Согласно закону, нельзя оскорблять Россию, общество и народ, а также герб, гимн, флаг и Конституцию. Кроме того, в этот перечень входят президент, правительство, Федеральное собрание и суды. В то же время, отдельные федеральные, региональные и местные органы и депутаты "не являются объектом противоправной информации". И вот на этом как раз многие спотыкаются, подытожил официальный представитель Генпрокуратуры.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство Генпрокуратура
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