В Генпрокуратуре назвали число осужденных за оскорбление госсимволов

Он уточнил, что полиция за девять месяцев составила 56 протоколов об административных правонарушениях, касающихся оскорбления госсимволов. При этом 34 человека суды признали виновными, 13 дел было прекращено, еще 9 - рассматривают.

По словам Куренного, с момента вступления в силу закона в марте Генпрокуратура направила в Роскомнадзор 44 требования о принятии мер по удалению сведений, оскорбляющих госсимволы, и ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим такую информацию. Из них 42 касались оскорблений государственного флага, 24 - герба России.

При этом Куренной пояснил, что речь идет не о том, что теперь недопустима критика власти и, например, личная переписка в Сети не может стать основанием для наказания. Это касается информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность.

Характерный признак здесь - нецензурная брань, порнография, непристойные выражения, жесты, изображения и другие запрещенные к публичному демонстрированию образы. Просто некультурная форма подачи под запрет не попадает. Согласно закону, нельзя оскорблять Россию, общество и народ, а также герб, гимн, флаг и Конституцию. Кроме того, в этот перечень входят президент, правительство, Федеральное собрание и суды. В то же время, отдельные федеральные, региональные и местные органы и депутаты "не являются объектом противоправной информации". И вот на этом как раз многие спотыкаются, подытожил официальный представитель Генпрокуратуры.