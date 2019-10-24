В Германии растут антисемитские настроения

Каждый четвертый немец в той или иной степени подвержен идеям антисемитизма. К такому тревожному выводу пришли авторы исследования из Всемирного еврейского конгресса, результаты которого публикует "Зюддойче цайтунг".

Опрос проводился среди 1300 немцев два месяца назад, до нападения на синагогу в Халле, и только сейчас попал в распоряжение редакции. Примечательные данные показывает опрос среди людей с высшим образованием, ежегодный доход которых составляет минимум 100 тысяч евро: 28 процентов из них считают, что евреи получили слишком много власти в экономике, а 26 процентов склонны верить во всемирный "еврейский заговор" и прочие классические формулы антисемитизма. Почти половину опрошенных из этой категории - 48 процентов, не устраивает то, что немецкие евреи более лояльно относятся к политике Израиля, чем к действиям официального Берлина. Более того, 12 процентов даже полагают, будто евреи несут ответственность за большинство войн на планете, а 22 процентам просто очень не нравится поведение евреев, без каких-либо конкретных фактов и доводов.

С другой стороны, с ростом антисемитизма растет и готовность выступить против него. Две трети из высокообразованных немцев готовы подписать декларацию против антисемитизма, треть не прочь даже выйти на улицы с протестами против этого позорного явления, а 60 процентов признают, что евреи в ФРГ постоянно подвергаются риску нападений и грубым оскорблениям.

Поэтому президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер в своем комментарии к исследованию обращается к населению Германии с призывом не пассивно наблюдать за антисемитами и их выходками, а давать им отпор. В то время, говорит Лаудер, когда четверть населения подвержена антисемитским настроениям, три четверти немцев могут и должны защищать демократию и толерантное общество.